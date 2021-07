Ráfales habilita una sala de coworking en la biblioteca pública

Los rafolinos, así como los visitantes y segundos residentes, cuentan ya con un espacio adecuado para poder teletrabajar. El Ayuntamiento de Ráfales adecuó la biblioteca municipal para ofrecer un espacio de coworking. El consistorio dispuso tres módulos con conexión eléctrica y con un amplio escritorio con el objetivo de que todos aquellos que lo necesiten, puedan teletrabajar desde las instalaciones municipales.

La idea surgió durante el pasado verano cuando el consistorio constató que muchos de los segundos residentes y vecinos que no disponen en sus viviendas de un espacio adecuado para el trabajo telemático podrían ver solucionada esta inquietud habilitando un nuevo espacio. «Nos pareció que había una demanda y creímos interesante poder ofrecer desde el consistorio este espacio, aprovechando además que disponemos de un buen servicio de banda ancha», explicó Cristian Berge, concejal de cultura del ayuntamiento de Ráfales. El edil subrayó que se aprovechó que todas las dependencias municipales están equipadas con wifi de alta calidad gracias al programa Wifi4Eu cuyo servicio presta la compañía Netllar. Por todo ello la inversión fue mínima.

El espacio lleva operativo varias semanas y su uso ya ha sido solicitado, especialmente, por vecinos o segundos residentes que tan solo pasan varias semanas o meses en la localidad y por ello no cuentan, en muchos casos, con servicio de internet. No obstante también varios vecinos que no disponen de un espacio físico, han utilizado ya estas instalaciones. «Pensamos que gracias a este servicio muchos segundos residentes alargarán su estancia en Ráfales al contar con esta posibilidad. Al final es un servicio que hace más atractivo poder estar afincado en Ráfales», añadió Berge.