Jordi Sanjuán se proclama campeón de Aragón de Trial en Valderrobres pese al triunfo de Sergio Ribau bajo la lluvia

Valderrobres puso el broche final al Campeonato de Aragón de Trial 2026 con la celebración del XVI Trial del Matarraña, disputado el domingo 18 de octubre en el TrialPark Lo Puch. La lluvia acompañó a los participantes durante toda la jornada y complicó un recorrido que combinó zonas naturales y obstáculos artificiales, poniendo a prueba la técnica y el equilibrio de los pilotos.

La prueba, organizada en la cabecera comarcal, reunió a participantes de diferentes categorías en una última cita decisiva para determinar los campeones autonómicos. En la máxima categoría, TR1, Sergio Ribau se llevó la victoria con su Montesa, mientras que Jordi Sanjuán, del Moto Club Mequinenza, terminó segundo con su Beta. Raúl Guimera, del Trial Matarraña, completó el podio.

Jordi Sanjuán asegura el título autonómico

La segunda posición en Valderrobres permitió a Jordi Sanjuán cerrar la temporada como campeón de Aragón de Trial en TR1. El piloto llegaba a la última prueba después de imponerse en la penúltima cita, celebrada en Motorland Aragón, donde superó a Raúl Guimera y Sergio Puyo.

El campeonato se decidió finalmente en el Matarraña, con Sanjuán y Guimera como principales aspirantes al título. Según explicó el piloto local Sergio Puyo, el representante del Moto Club Mequinenza tomó ventaja desde los primeros pasos de la carrera y acabó consiguiendo el segundo puesto que le daba el campeonato.

La lluvia endurece la última prueba

Las precipitaciones condicionaron tanto la organización como el desarrollo deportivo de la jornada. La lluvia obligó a rehacer parte de la distribución del recorrido a primera hora y dejó las zonas cada vez más complicadas durante la segunda vuelta, con barro y rocas resbaladizas.

Puyo, integrante del Trial Matarraña y participante en la categoría TR1, valoró el esfuerzo de los organizadores, ayudantes y jueces de zona, que aguantaron las difíciles condiciones meteorológicas durante toda la jornada. Pese a las complicaciones, consideró que el evento terminó siendo una buena prueba y destacó que los pilotos pudieron disfrutar de la competición.

Sergio Puyo en la última prueba del Campeonato de Aragón / Cedida

En el plano individual, Puyo acabó quinto, con 37 puntos de penalización, a dos del cuarto clasificado, Álex Pifarré, que sumó 35. El piloto reconoció que su temporada había sido irregular porque no había podido participar en todas las pruebas debido a cuestiones laborales y otros compromisos.

Victorias en el resto de categorías

En TR2, el triunfo fue para Pau Giralt, con 22 puntos de penalización. Jaime Mir terminó segundo con 37, mientras que Nazario García ocupó la tercera posición con 38. Rafael Sánchez se impuso en TR3 con 19 puntos, por delante de Mario Micolau, con 29, y Javier Piñol, con 30. En TR4, la victoria correspondió a Francisco José Sánchez Lloret, con 14 puntos, seguido de Francisco José Sánchez López, con 17, y Vicente Labaila, con 23.

Por último, Luz Antonino Agudo ganó en TR Cadete con 31 puntos, por delante de Aleix Alcón, con 58, y Gabriel Jàvega, con 64.