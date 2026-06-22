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22 JUN 2026|

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Raúl Navarrete firma un segundo y un quinto puesto en Estoril y ya mira a Motorland Aragón

El piloto utrillense logró la pole con récord del circuito para la Yamaha R7 Cup y mantiene sus opciones al título antes de competir en casa el próximo mes de julio

El utrillense Raúl Navarrete sobre el podio de Estoril / Cedida
El utrillense Raúl Navarrete sobre el podio de Estoril / Cedida

Jesús Burgos22 06 2026

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Utrillas

DeporteMotor

Raúl Navarrete volvió a demostrar este fin de semana que es uno de los grandes protagonistas de la Yamaha R7 Cup. El piloto utrillense completó una destacada actuación en el Circuito de Estoril, en Portugal, donde sumó un segundo y un quinto puesto en dos carreras marcadas por la igualdad y las intensas luchas por la victoria. 

Tras su brillante estreno de temporada con un doble triunfo en Navarra, el piloto de Los Mañicos Racing mantiene su candidatura al campeonato antes de afrontar una de las citas más esperadas del calendario: la prueba de Motorland Aragón.

El fin de semana comenzó de forma inmejorable para Navarrete. Desde las primeras sesiones mostró un gran ritmo y acabó conquistando la pole position con récord de la pista para esta categoría monomarca. “Desde un primer momento me sentí muy rápido y ya se pudo ver que hice la pole con récord del circuito para esta moto”, ha explicado el piloto minero tras la competición.

A 21 milésimas del líder

La primera carrera ofreció uno de los finales más ajustados de la temporada. Hodei Martínez, Raúl Navarrete, Daniel Ocete, Marco Díaz y Muklada Sarapuech protagonizaron una intensa batalla por el triunfo con constantes adelantamientos durante toda la prueba. La victoria se decidió en los últimos metros y Martínez cruzó la meta apenas 21 milésimas antes que el piloto utrillense. Daniel Ocete completó el podio a tan solo 53 milésimas del vencedor.

El grupo de cabeza luchando por la victoria en Estoril / Cedida
El grupo de cabeza luchando por la victoria en Estoril / Cedida

“Estuve toda la carrera peleando por el primer puesto y en la última vuelta terminamos los tres primeros en foto finish. Quedé segundo a solo 0,021 segundos de la victoria”, ha destacado Navarrete, que volvió a exhibir un elevado nivel competitivo frente a sus principales rivales por el campeonato.

Entre los cinco mejores pese a un toque

La segunda manga mantuvo la misma emoción. Un grupo de seis pilotos se jugó nuevamente el triunfo hasta las últimas vueltas, con Navarrete liderando buena parte de la carrera y formando parte del grupo de cabeza junto a Daniel Ocete, Marco Díaz, Muklada Sarapuech y Hodei Martínez.

Sin embargo, un incidente en la última vuelta impidió al piloto de Utrillas luchar por el podio. “Estuve peleando con el grupo delantero por la victoria y liderando la mayoría de vueltas. Al final, por un toque en la última vuelta, perdí algunas posiciones que me dejaron quinto”, ha explicado. Daniel Ocete logró hacerse con el triunfo en esta segunda manga por delante de Marco Diaz y Muklada Sarapuech, quienes completaron el podio en Estoril.

Raúl Navarrete, con el '57' al frente, sobre su Yamaha en Estoril / Cedida
Raúl Navarrete, con el '57' al frente, sobre su Yamaha en Estoril / Cedida

La mira puesta en casa

Pese a ello, Navarrete ha valorado positivamente el resultado obtenido en tierras portuguesas y tiene claro su próximo objetivo. “No está nada mal para el campeonato y daremos caña seguro en la carrera de casa en Motorland Aragón”, ha asegurado.

Tras las dos victorias logradas en Los Arcos y los buenos resultados cosechados en Estoril, el piloto de Utrillas afronta ahora con optimismo la tercera cita del calendario. La Yamaha R7 Cup desembarcará del 16 al 19 de julio en Motorland Aragón, donde Navarrete tendrá la oportunidad de competir ante su afición y seguir peleando por los puestos más altos de la clasificación general.

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