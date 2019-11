Rechazan una propuesta del PP para que Alcañiz tenga ambulancias de SVB todo el día

Los cuatro partidos que conforman el Gobierno de Aragón han rechazado una propuesta del PP para “implantar la presencia física de las ambulancias soporte vital básico de Teruel y Alcañiz, 24 horas al día, 365 días al año, con carácter inmediato”. El texto no ha salido adelante al recibir el voto en contra de PSOE, Podemos, CHA y PAR mientras que sí que la han apoyado Ciudadanos, Vox e IU.

Según ha expuesto Ana Marín (PP), el objetivo de la propuesta es “que Teruel no sea la única provincia sin este servicio y no haya discriminación y diferencias entre unos aragoneses y otros”. La diputadaha criticado que hace poco más de ocho meses, cuando Podemos y PAR aún no formaban parte del Gobierno de Javier Lambán, sí votaron a favor de esta misma propuesta en las Cortes.

Los datos utilizados por Marín para sostener su petición para Alcañiz es que, con una población de referencia para su hospital de 72.000 habitantes. Datos homologables respecto a la demanda de transporte urgente y una población en la ciudad que ronda los 16.000 habitantes.

La socialista Olvido Moratinos, que ha presentado una enmienda in voce finalmente no incorporada al texto, ha defendido que “no ha habido ninguna disminución ni retroceso”, mientras que para Itxaso Cabrera (Podemos) “las urgencias vitales no deben esperar tiempos perdidos”.

Isabel Lasobras (CHA) ha pedido “tener en cuenta la evaluación que se realice desde el Departamento de Sanidad” y Esther Peirat (PAR) ha defendido que “no aceptar la enmienda es venir aquí a hacer política con las desgracias de las personas”.

Por su parte, desde el bloque de apoyo al texto, Susana Gaspar (Ciudadanos) ha mostrado su apoyo “igual que la pasada legislatura” porque “la situación no se ha corregido” y Samuel Morón (Vox) ha apostado por “establecer unos mínimos de igualdad” y, en su opinión, es lo que propone el texto. Por parte de IU, Álvaro Sanz ha considerado “necesario recuperar la presencia física y permanente”.