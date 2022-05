El recinto rerial de Alcañiz estrenará aseos, vestuarios y un nuevo acceso adaptado

El Ayuntamiento de Alcañiz ha sacado a concurso las obras de remodelación del Recinto Ferial, equipamiento que acoge actividad deportiva, eventos y muestras para actualizar sus instalaciones para mejorar su accesibilidad y su uso. La entrada principal al recinto pasará a estar en la zona del aparcamiento trasero, desde donde se accederá a través de un recibidor adaptado para reuniones y conferencias. Desde allí, cafetería y zona polivalente darán paso al actual pabellón diáfano que ampliará sus aseos y estrenará vestuarios con agua caliente y calefacción para dar servicio a los usos deportivos que se realizan allí. La obra se licita por 191.000 euros, con previsión de unos tres meses de ejecución y aproximadamente una decena de puestos de trabajo temporales.

El proyecto de obra aprovecha para readaptar la funcionalidad del edificio toda vez que ya se hacía necesaria una intervención para actualizar el Recinto Ferial a las consideraciones del Código Técnico de Edificación. De ahí que la actuación se configure sobre todo como una mejora de accesos y seguridad, de tal manera que la primera decisión será ubicar la entrada principal al recinto, el acceso al público, en la parte trasera del mismo, donde está el aparcamiento. “Las características del acceso principal actual, compartido con otras actividades, y los condicionantes de su ubicación con insuficiente espacio de circulación y maniobra hacen necesario plantear un nuevo acceso principal para el edificio”, reza el proyecto literalmente.

De este modo, se plantea la realización de un nuevo acceso de visitantes al recinto ferial por su fachada noroeste, junto al aparcamiento, en la parte de la fachada que está más próxima a la entrada de la parcela. “La ubicación del nuevo acceso junto al parking de la feria evitará asimismo el desplazamiento peatonal de visitantes por el Camino de la Estanca desde el aparcamiento hasta la entrada actual, como viene ocurriendo”, señala el documento del pliego. Así, el actual hueco de acceso de servicio que ya existe allí se convertirá en un vestíbulo de entrada-salida que hará las funciones de cortaviento, con una amplia marquesina a ambos lados que actuará como zona de espera y encuentro para los visitantes.

Acceso con tornos

Interiormente, junto al vestíbulo exterior de entrada, se dispone el control de acceso mediante tornos, que comunicará con el mostrador de atención al público ya en el interior del edificio principal. De ahí se accederá, o bien a un lado a la zona de exposición y pistas deportivas de la feria, o bien al otro lado a una nueva zona polivalente junto a la cafetería. Esta zona aprovechará el espacio que queda entre la nueva entrada, las oficinas y la cafetería, el cual se encuentra actualmente sin acondicionar, y “se dispondrá una zona cuyo uso puede ser polivalente en función de las necesidades de la actividad ferial (sala de conferencias, presentaciones, actos de apertura o inauguración de ferias, etc.)”.

De este modo se ordena el tráfico de visitantes y usuarios, y ello servirá para materializar una de las actuaciones más relevantes del proyecto, que es la ampliación y mejora de los servicios y aseos del Recinto Ferial. Se construirá un nuevo baño junto a la zona polivalente y la cafetería, la cual no dispone en la actualidad de aseos propios. Para ello se aprovechará una zona de almacén no utilizada, anexa a la cafetería. La composición de los aseos será: vestíbulo previo, cabinas diferenciadas por sexos y cabina accesible con zona de cambio de ropa de bebé. Darán servicio a los visitantes del recinto que permanezcan en esta zona y no accedan a las pistas deportivas.

El pliego recuerda que los aseos de la actividad ferial existentes actualmente se encuentran situados en un altillo al que se accede a través de una escalera “de uso restringido, lo que hace necesario habilitar una nueva zona de aseos adaptados y accesibles, como requiere una actividad de pública concurrencia”. Para ello se aprovechará parte de la planta baja de dicho altillo, donde ya hay un espacio alicatado y con la instalación de fontanería terminada. Se dispondrán en dicho espacio las cabinas, lavabos y urinarios diferenciados por sexos, y se reformará el aseo existente adaptado a personas con movilidad reducida, para mejorar su accesibilidad. Y los aseos actuales en planta superior se quedarán de apoyo, con una nueva escalera.

Nuevos vestuarios

De la misma forma, el proyecto plantea la incorporación a la actividad de dos vestuarios en las salas destinadas actualmente a almacenes y trasteros que están situadas también en los bajos del mencionado altillo. Estos vestuarios darán servicio a los usuarios de las pistas e instalaciones deportivas habilitadas en el Recinto Ferial. Los vestuarios estarán dotados de zonas de duchas, cambiadores y taquillas, y además dispondrán de sendos aseos con duchas adaptadas a personas con movilidad reducida. Estarán dirigidos al uso por parte de los clubes deportivos que desarrollan sus entrenamientos y competiciones en el recinto, así como para su posible utilización por los visitantes de la actividad ferial si fuera necesario.

Las obras actualizarán también todo lo necesario relacionado con las instalaciones de protección contra incendios del edificio. Se dotará al recinto de nuevas salidas de evacuación, con sistema de apertura de puertas “antipánico”. Se habilitará un sistema automático de detección de humos y alarma de incendio, así como bocas de incendio equipadas, con instalaciones repartidas por todo el recinto. En la cocina de la cafetería, la campana extractora se equipará igualmente con un sistema automático de extinción en caso de incendio. Y nuevos termos y calefactores completarán la climatización de las nuevas instalaciones, en especial los vestuarios.

El recinto ferial de Alcañiz es una instalación de propiedad municipal utilizada por la Institución Ferial de Alcañiz, organismo cuya misión es la promoción y organización de ferias y exposiciones, tal como establecen sus estatutos. El objeto principal de la Institución Ferial es la promoción y fomento del comercio y de la industria, a través de la celebración periódica de certámenes, ferias y exposiciones comerciales, ya sean de ámbito internacional, nacional, regional, provincial o local, tanto de carácter general o multisectorial, como monográfico o sectorial, así como la realización de otras actividades complementarias.

Así, en la actualidad en el recinto se vienen organizando una serie de ferias por parte de la Institución Ferial. También se utiliza el recinto para otro tipo de eventos, organizados por diversas entidades. Y en los últimos años se han habilitado espacios en el interior del edificio para la práctica deportiva, con el objeto de descongestionar los pabellones municipales bajo techo y dar respuesta a la creciente demanda deportiva de la ciudad. “Ya hemos dejado atrás las restricciones por la pandemia”, explica la concejal de Comercio y Ferias del Ayuntamiento de Alcañiz, Irene Quintana, “así que recuperaremos y generaremos una importante actividad expositiva, celebraciones y eventos en el Recinto Ferial. Estas obras adaptarán al espacio a esa demanda, y mejorarán la calidad de la práctica deportiva durante el tiempo que se siga realizando aquí”.