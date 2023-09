Recogen 520 firmas para pedir transporte para los alumnos de la asignatura de catalán en el IES Matarraña

Un total de 520 padres y madres de varios municipios del Matarraña presentaron hace varios días sendas firmas para demandar que se contemple un transporte para los alumnos de catalán del IES Matarraña de Valderrobres. De estas firmas, un 35% son de familias cuyos hijos están matriculados en el IES y el 65% restante, son de padres y madres cuyos hijos cursan estudios de Primaria y que, previsiblemente, acudirán al Instituto.

La situación viene dada tras la aplicación de la Lomloe. Tras este nuevo plan educativo los alumnos de 1º y 2º de ESO deben cursar la asignatura optativa de catalán a séptima hora, esto es, de 14.25 a 15.15. Las familias firmantes se quejan de que a esa hora no existe ya ruta escolar, por lo que tienen que ser los propios padres y madres los que vayan a buscar a sus hijos al centro educativo. La recogida de firmas surgió tras la queja manifestada por la Associació de Pares i Mares en Defensa del Catalá, Clarió, a finales de junio. Desde la entidad se planteó que el IES aumentase sus horas lectivas semanales y reajustase sus horarios para incluir al catalán dentro del horario lectivo.

Desde Clarió defienden que una media del 70% de estudiantes prefieren cursar la asignatura de lengua catalana en primaria y que de ser posible en secundaria también la escogerían. «El IES Matarraña es el instituto de Aragón con menos alumnado de catalán, con solo un 30% que escoge el catalán, y esta situación viene dada por la falta de transporte» explica Pepa Nogues, portavoz de Clarió. Desde la asociación ponen como ejemplo otros institutos como el de Fraga y Tamarite de Litera. «Me he visto afectada a la hora de tener clase de catalán, no porque estén en la séptima hora, sino por el transporte. Llevo cursando la asignatura desde hace mucho tiempo, pero es ya el segundo año que no puedo cursarla», explica Lucía Guevara, alumna de Calaceite.

Como solución a este problema logístico se ha valorado una beca de transporte individualizada o la contratación de taxis. Todo ello después de que, asimismo, los padres exijan que la asignatura optativa pueda impartirse el próximo curso en horario lectivo de 8.30 a 14.20.