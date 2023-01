Reconocimiento para el piloto Carlos Arco en el Ayuntamiento de Alcañiz

El deportista alcañizano Carlos Arco ha sido reconocido en el Ayuntamiento por parte del alcalde, Ignacio Urquizu, destacando así la trayectoria de sus logros en el ámbito del motor. El piloto, campeón de Aragón de Autocross en varias ocasiones, lleva desde 2008 compitiendo a nivel autonómico y nacional.

Ahora, el de Alcañiz, se encuentra en el momento decisivo para dar el salto a competición en asfalto y disputar la Copa Saxo. Él se muestra animado. “Las carreras de Autocross de este año no me motivaban lo suficiente por la lejanía de las pruebas y por otra serie de factores, así que me he decidido por correr la Copa Saxo”, explica el deportista. La primera carrera se disputará en Navarra los días 1 y 2 de abril de este año.

En el Consistorio, Carlos ha recibido un ejemplar de un libro-guía para pilotos, en el cual se tratan temas varios de competición, psicología en carrera, o telemetría. A su vez, Carlos ha traído un obsequio para el alcalde de Alcañiz, una camiseta de su equipo con el último diseño que han realizado. “Para la ciudad de Alcañiz, gente como Carlos Arco es un ejemplo. Su trabajo cons- tante, su superación y su dedicación personal al deporte le ha permitido grandes éxitos, llevando el nombre de nuestra localidad por todo Aragón”.