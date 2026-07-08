Récord de población en Alcañiz: más de 17.000 habitantes y entra en el «top ten» de Aragón

El padrón municipal de Alcañiz ha alcanzado este miércoles un hito histórico. Por primera vez en sus registros, la localidad ha superado los 17.000 habitantes empadronados, una cifra récord que denota el "crecimiento y dinamismo" de la mayor ciudad de la provincia de Teruel, con la única excepción de la capital. El consistorio ha hecho públicos estos datos históricos, que dentro de unos días se verán reflejados en las series oficiales que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para la obtención de estos datos, han hecho una suma de los residentes del propio núcleo urbano alcañizano con 16.572 habitantes, junto a los vecinos de sus dos pedanías: Puigmoreno, que cuenta con 282 censados, y Valmuel, con 154 vecinos.

La llegada de grandes industrias e incluso la expansión de las mismas durante los últimos años ha permitido sumar mas habitantes. Oxaquim y GB Foods, entre otras, son grandes focos de atracción de nuevos habitantes. A todo ello se suma también el creciemiento del nuevo Hospital, que durante su traslado también aumentó la plantilla en al menos medio centenar de empleados más.

Radiografía demográfica

En cuanto a la radiografía demográfica por sexos, el total de hombres empadronados es de 8.611 y supera ligeramente al de mujeres con 8.389. Sin embargo, esta tendencia se invierte de forma notable en las franjas de edad más avanzadas. En el grupo de mayores de 80 años se contabilizan 619 mujeres frente a 416 hombres. Además, Alcañiz cuenta con 10 habitantes de más de cien años, todas ellas, mujeres.

Esta evolución consolida un crecimiento sostenido a lo largo del último siglo. Según las series del INE, en el año 1900 la localidad contaba con tan solo 7.806 habitantes. Siete décadas después, en 1970, alcanzaba los 10.818 vecinos, mientras que el listón de los 13.127 censados se rebasó en el año 2000.

Actualmente, el INE sitúa a Alcañiz en el puesto número 524 del ranking nacional de población, consolidándose además como la quinta ciudad más poblada de todo Aragón, si se exceptúan las tres capitales provinciales por detrás de Calatayud (19.776 habitantes), Utebo (18.881), Monzón (17.650), Barbastro (17.214) y Ejea de los Caballeros (17.124), entrando así en el 'top 10' de la comunidad autónoma.

Hasta 70 nacionalidades

La población suma un total de 17.008 personas, de las que 13.436 tienen nacionalidad española. El resto corresponde a población extranjera procedente de una amplia variedad de países, lo que refleja la diversidad social del municipio. Entre las nacionalidades con mayor presencia destacan Marruecos, con 1.113 personas, y Rumanía, con 906. Les siguen Colombia, con 277 residentes; Venezuela, con 179; Argelia, con 144; Cuba, con 104; Pakistán, con 76; República Dominicana, con 62; Argentina, con 53; y Perú, con 50.

También aparecen otras procedencias como Nicaragua, Ucrania, Gambia, Francia, Cabo Verde, Ecuador, Brasil, México, Portugal o Chile, además de países europeos, africanos, latinoamericanos y asiáticos con cifras más reducidas. En conjunto, el padrón evidencia una población mayoritariamente española, pero con una presencia extranjera significativa y muy diversa con más de 70 nacionalidades distintas.

Un extenso término municipal

El término municipal de Alcañiz comprende 472,12 kilómetros cuadrados. Según el nomenclátor del Instituto Geográfico Nacional, la ciudad de Alcañiz ocupa la posición 70 en España en cuanto a dimensiones de su término municipal, teniendo por delante a Caspe, por ejemplo y superando, por poco, las dimensiones del término municipal de Teruel Capital.