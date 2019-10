Recortes Cero – Grupo Verde es considerado por la Junta Electoral “grupo significativo”

La coalición Recortes Cero – Grupo Verde ha sido considerado por la Junta Electoral como “grupo significativo” como lo fue en el 2015 Podemos y Ciudadanos. Recortes Cero – Grupo Verde es la única coalición que se presenta en las 52 circunscripciones al Congreso y las 59 al Senado, una extensión territorial en el proceso electoral que solo tienen las 4 principales fuerzas parlamentarias.

Recortes Cero – Grupo Verde se presenta a las elecciones desde las Europeas de 2014, y ha concurrido desde entonces a todos los procesos electorales, especialmente las 4 elecciones generales convocadas en 4 años, con candidaturas en todas las circunscripciones.

Todo esto ha llevado a la Junta ha incluir a Recortes Cero – Grupo Verde como “grupo significativo” lo que significa tener una cobertura particular, a parte de los espacios gratuitos concedidos a las candidaturas por presentarse en más del 75% de las circunscripciones.

La coalición ha recurrido el Plan de Cobertura de RTVE al no especificar las condiciones y beneficios que Recortes Cero – Grupo Verde va a recibir como “grupo significativo”. Teniendo en cuenta que las elecciones se han reducido a la mitad, así como el tiempo de los espacios gratuitos, Recortes Cero – Grupo Verde sale perjudicado en lo que debe ser una cobertura democrática, equitativa y respetuosa con la pluralidad democrática.

“Si se produce una repetición electoral porque las alternativas presentes en las instituciones, de una u otra manera, no han cumplido con el mandato de las urnas, no es lógico que quienes no contamos con el altavoz del Congreso, teniendo una alternativa y presencia en todo el país, que seamos los más perjudicados”, ha asegurado Nuria Suárez, la candidata a la Presidencia del Congreso.

Actos en Aragón

La Coalición Recortes Cero-Grupo Verde recorrerá este fin de semana con sus cabezas de lista por Zaragoza y Huesca, Ana Luisa Blasco y Noemí Larrayad respectivamente, varias poblaciones de Aragón. Junto con la cabeza de lista de la coalición, Ana Arguedas Gaspar, presentarán en Zaragoza sus principales propuestas de campaña frente a la recesión, además de su respuesta a la sentencia del Procés y los últimos acontecimientos en Barcelona. Se hablará de otros temas que afectan también a la comunidad aragonesa, como el problema de la despoblación rural y la España Vaciada.