Redding marca el mejor tiempo en Motorland en los entrenamientos de SBK

Scott Redding del Aruba.It Racing Ducati fue el piloto que marcó el mejor tiempo en los entrenamientos oficiales que han llevado a cabo durante esta semana las escuderías Ducati y Yamaha de SBK en el circuito de Motorland Aragón.

Redding paró el cronómetro en un tiempo de 1’46’’780 a sólo 13 milésimas del récord del trazado (firmado por Jonathan Rea en la Carrera Tissot Superpole de 2020, con 1’48’’767) en la jornada del martes cuando las condiciones del tiempo y de la pista mejoraron en relación a las habidas durante el lunes y tras completar un total de 80 vueltas. Su compañero de equipo, Michael Ruben Rinaldi, marcó el segundo mejor tiempo en 1’49’’205 tras completar 85 vueltas.

El dominio de Ducati no pudo ser contrarrestado en este test por el teórico hombre fuerte de Yamaha, Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK), que se vio obligado a saltarse la cita para terminar su cuarentena tras dar positivo en COVID-19. En ausencia de la estrella turca, fue el estadounidense Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team) quien plantó cara a los pilotos de la fábrica italiana a bordo de una YZF R1 que ofrece prácticamente las mismas prestaciones que las del equipo oficial. El tejano respondió con un registro final de 1’49’’439, el tercer mejor tiempo de la cita, precediendo a Chaz Davies (Team GoEleven), que el lunes dio un buen golpe de efecto al catapultarse a la cabeza de la tabla de tiempos en su segundo test de 2021. Muy cómodo desde el principio en un escenario donde cuenta con un brillante historial, el motociclista galés cerró el cuarteto de pilotos que rodaron por debajo de 1’50’’ en esta cita. Andrea Locatelli (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK) completó un nuevo test en su curva de aprendizaje en la categoría reina.

Los nueve pilotos presentes en el trazado alcañizano aprovecharon los dos días de trabajo para seguir avanzando en sus preparativos para la campaña 2021. Siguiendo el guion clásico de un final de test, varios de los pilotos presentes en Alcañiz emplearon las últimas horas de pista para efectuar simulaciones de carrera y buscar un buen registro para redondear el entreno. Estos entrenamientos también contaron con la presencia del piloto español, Tito Rabat (Barni Racing Team) que dejó la pista de Alcañiz con algo mejor sabor de boca que en los ensayos precedentes de la pretemporada consiguiendo el sexto mejor tiempo, 1’50’’518, tras completar 97 vueltas. Ahora la vista está puesta en el inicio de la temporada que arrancará en Alcañiz el fin de semana del 21 al 23 de mayo.