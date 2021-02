La REDN-SESPA reivindica una política de cohesión que garantice la recuperación de las zonas desfavorecidas de Europa

Las 11 instituciones que configuran la Red de Investigación y Desarrollo para Zonas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (REDN-SESPA), pertenecientes a los países de la Europa meridional de la Unión Europea -España, Portugal, Francia, Italia, Croacia y Grecia- han mantenido ya su primera reunión, telemática, como consecuencia de la pandemia. Al encuentro asistieron representantes del Instituto de Ingeniería de España, la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, la Universidade de Évora, la Asociación Ordem dos Engenherios de Portugal, la Société des Ingénieurs et Scientifiques de France, la Università di Corsica, la Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, la Fondazione MEDES per lo Sviluppo Sostenible del Mediterraneo, la University of Zadar, la Agricultural University of Athens y la University of Aegean.

Durante la reunión se acordaron, entre otras medidas, la adhesión de la REDN-SESPA a la “Estrategia europea para las islas, zonas montañosas y escasamente pobladas del Norte” que enviaron el pasado mes de diciembre Euromontana, la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CPMR) y las Zonas Escasamente Pobladas del Norte (NSPA) al Presidente de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, Uounous Omarjee. En dicho documento se solicitaba la implicación de las instituciones europeas en el desarrollo de una estrategia que permita alcanzar la cohesión territorial que establece el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), con especial atención a sus zonas desfavorecidas. Una demanda a la que se suma la REDN-SESPA al considerar que, ante la crisis provocada por la COVID-19, si no se toman medidas, la situación de desigualdad territorial con otras regiones más favorecidas se agravará en las islas y en las zonas montañosas y escasamente pobladas.

Preocupación sobre las negociaciones del trílogo europeo

Los miembros de la REDN-SESPA decidieron, igualmente, sumarse a las inquietudes manifestadas por las organizaciones asociadas en #CohesionAlliance, que representan a ciudades, regiones y asambleas regionales, en relación con el estado de las negociaciones sobre la política de cohesión con el trílogo europeo -formado por representantes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y la Presidencia del Consejo de Alemania-, instando, a que, en esta última fase de las negociaciones, se apueste por una política de cohesión sólida más allá de 2020.

Se da la circunstancia de que, según lo acordado por el trílogo el pasado 8 de diciembre, se ha eliminado el artículo 8 del Reglamento relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión que había aprobado el Parlamento Europeo el 27 de marzo de 2019, por el que se destinaba el 5% de los recursos del FEDER al desarrollo territorial integrado en zonas no urbanas que padezcan desventajas naturales, geográficas o demográficas. Eliminar este reconocimiento supone una pérdida de, al menos, 17.000 millones de euros que habrían tenido como destino prioritario las zonas escasamente pobladas.

En el nuevo texto acordado por el trílogo se indica que el FEDER debe prestar especial atención a las dificultades específicas de las NUTS 3 -provincias- con una densidad de población de 12,5 habitantes por km2 o menos, o a aquellas áreas que han sufrido un promedio de disminución anual de la población de al menos el 1% de los habitantes durante el período 2007-2017, además de desarrollar el punto 161 de las Directrices: “En zonas con muy baja densidad de población, un Estado miembro deberá en principio designar regiones NUTS 2 con menos de 8 habitantes por km2 o NUTS 3 con menos de 12,5 habitantes por km2. No obstante, un Estado miembro podrá designar partes de NUTS 3 con menos de 12,5 habitantes por km2 u otras zonas adyacentes y contiguas a las regiones NUTS 3, siempre y cuando las zonas designadas tengan menos de 12,5 habitantes por km2”.

En este sentido, los miembros de la REDN-SESPA acordaron dirigirse a sus respectivos gobiernos para que sean reconocidas como NUTS no administrativas las Zonas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, delimitadas por la investigadora Pilar Burillo, y que sirvan para confeccionar el “Mapa de Ayudas Regionales” que se incluya en el “Acuerdo de Asociación 2021-2027” que cada nación debe entregar a la Unión Europea.

Características de la REDN-SESPA

La REDN-SESPA ha sido impulsada por el Instituto de Ingeniería de España y la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, y a ella se han sumado 9 instituciones pertenecientes al resto de países de la Europa del sur pertenecientes a la Unión Europea: Portugal, Francia, Italia, Croacia y Grecia. En concreto la “Universidade de Évora”, la

“Università di Corsica”, la “Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria”, la “Fondazione MEDES per lo Sviluppo Sostenible del Mediterraneo”, la “University of Zadar”, la “Agricultural University of Athens”, la “University of Aegean”, la “Asociación Ordem dos Engenherios de Portugal” y la “Société des Ingénieurs et Scientifiques de France”.

La REDN-SESPA supone la mayor suma de personal altamente cualificado, investigadores e ingenieros, puestos a disposición de la política estructural y de cohesión europea. Las universidades y centros de investigación aportan un total de 3.378 profesores e investigadores, 59.159 alumnos y 1.409 administrativos. Pero el mayor número procede del campo de la ingeniería. España aporta 75.000; Portugal, 56.500; y Francia, cuya sociedad de ingenieros fue reconocida como de utilidad pública en 1860, cuenta con la máxima representación, 1.089.134 ingenieros, distribuidos en 180 asociaciones de diplomados y antiguos alumnos y 25 unidades regionales.