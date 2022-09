Reencuentros al calor de un buen almuerzo en las gradas de Motorland

Las gradas de un mundial de motociclismo son un lugar de reencuentros de aficionados que ya casi son amigos después de años viéndose en el mismo sitio y un lugar en el que vivir muchas emociones por un deporte que se vive intensamente.

La libertad es lo que buscan quienes acuden a la pelouse 4. Es la que ofrece las vistas más completas de todo el circuito. Muchos de los que la eligen son fieles incluso al mismo sitio. Tanto, que se han ido haciendo amistades con el paso de los años. Dentro de la marabunta que es la pelouse 4, la más grande y de mayor altitud, aparece una mesa llena de viandas de la tierra. De ella se nutren en el almuerzo una cuadrilla de amigos de Alcañiz, de Barbastro, de Ponferrada y de Cretas. “Nos conocemos de aquí, de venir todos los años aquí a la pelouse 4 y al mismo sitio. Almorzamos todos juntos y ya somos todos amigos”. “Venimos todos los años desde que empezó, nos gusta y mira cómo nos lo pasamos”, dice Antonio Gómez, de Alcañiz. Tanto él como su grupo de amigos de Alcañiz tienen un pasado en el Circuito Urbano Guadalope. “Aquello era muy especial, participábamos en el montaje y en todo pero ya se terminó y ahora tenemos este circuito”, sonríe. Sentados alrededor de la mesa justo detrás del Club de Fans de Maverick Viñales mientras dan buena cuenta del jamón y “el tomate de la huerta” desean que gane el mejor. “El que más corra”, bromean.

Llegar hasta lo alto de la pelouse no es fácil. Requiere de fondo y de tiempo porque la pendiente es más que pronunciada. Acostumbrado al senderismo, Narciso Titos se cargó a la espalda la mochila con su pequeño hijo Diego de 15 meses. Hizo sus metros de caminata desde el aparcamiento, que ya está algo alejado, y la consiguiente cuesta con sus curvas. “Es la primera vez que vengo y lo hago para que el niño vea lo que es este ambiente”, dice. “A la que más le gusta en casa es a la madre, que se vino con él ya este viernes. Somos de Alcañiz y yo creo que algo como esto es bueno para toda la zona, después de dos años malos hay que ser optimistas”, añade.

En las laderas donde se distribuye el público en grupos de familias y amigos, se mezclan los acentos. Los malagueños se funden con los de Castellón y los de Alloza con los barceloneses. También los internacionales, como los ingleses y en un mayor número, los franceses.

El sol no impidió que la grada 1 viviera la emoción previa al Gran Premio este sábado. Desde primera hora de la mañana cientos de aficionados ocuparon la gran mayoría de asientos. Lo hicieron desde zonas cercanas como Teruel o Zaragoza, pero también desde otros puntos de la geografía más lejanos. Ejemplo de ello podría ser Javier Pellón, quien junto a su yerno y otro amigo han viajado en moto desde Valladolid para ver la Moto GP en Alcañiz. “Es la primera vez que venimos y lo hemos hecho para animar a Márquez”, recalcó Pellón.

Pero no todo son primeras veces, sino que también hay fieles seguidores que ningún año se pierden la gran cita del motor. Es el caso de otros tres amigos de San Sebastián. “Venimos siempre en moto, el circuito nos gusta mucho y ya tenemos los alojamientos controlados”, aseguró uno de ellos.

La grada tres es el lugar por excelencia de los clubes de fans de los pilotos. Los más numerosos son, sin duda los que tiñen de naranja y rojo los asientos en apoyo a los hermanos Márquez. También se sientan en esta zona los acólitos del piloto de MotoGP Jorge Martín, los del jovencísimos piloto murciano de Moto2 Fermín Aldeguer, y los del valenciano de Moto3, Carlos Tatay. Del club de Aldeguer han viajado a Motorland desde Murcia alrededor de una treintena y se marchan con, al menos, tres nuevos fichajes para su club, que ya cuenta con 300 socios. “Fermín es de nuestra tierra, Murcia, y un gran piloto, tenemos claro que va a llegar alto”, destaca Pedro Gaspar López.

Con una bandera también, pero en este caso para dejar notar su procedencia, estaban en la grada 3 los tres hermanos Costa, llegados de Avilés (Asturias). “Siempre venimos a pasarlo bien, después de dos años había ganas”, apunta Daniel.

Por su parte la pelouse 6 ha sido, como es habitual, uno de los puntos en los que más aficionados han querido darse cita. La marquezmanía ha sido sin duda la predominante. Es el caso de Ricardo Escobal: “Venimos desde Bilbao, somos un grupo de amigos y hemos venido ya varios años a Motorland. Somos de Márquez, Aleix Espargaró y Bandalia. Nos alojamos en Camping El Roble de Valderrobres”.

Vascos, valencianos, murcianos y catalanes han sido algunos de los más numerosos. “Llevamos 4 años viniendo y somos seguidores de Aleix Espargaró y de Márquez. Venimos desde Bilbao y nos encanta el motociclismo”, explicaron los hermanos Sendoa y Eneko Muñecas.

El débil cierzo que ha soplado durante la primera mitad del día ha mitigado el calor que sin embargo ha sido más evidente al final de la carrera. Algunos aficionados han manifestado su predilección por los pilotos de sus respectivas comunidades autónomas. “Es la primera vez que venimos. Nos gusta la pelouse y seguimos a los pilotos Pedro Acosta y a Fermín Aldeguer, que son murcianos. Además animamos también a Ana Carrasco, que además la conocemos personalmente. ha explicado Manuel Peñalver de la localidad murciana de Cehegín.

También se han desplazado aficionados del Bajo Aragón. Por su parte, los aficionados de Alex Rins, aunque de forma tímida, se han dejado ver por la pelouse 6. “Soy seguidor de Alex Rins y lo conozco gracias a informaciones como las de La COMARCA. Lo sigo desde que era quinto y este año, tras jubilarme, he decidido venir aquí a ver las carreras ahora que tengo mucho tiempo”, ha explicado José Mari Franco, de Alcañiz.

Cabe recordar, que el lugar acoge tradicionalmente al club de fans de Rins. Se espera por ello que durante la jornada dominical decenas de valdealgorfanos acudan hasta el lugar portando el gigante de Valdealgorfa. No estamos hoy demasiados seguidores de Rins, pero mañana sí que esperamos que vengan muchos a animar al piloto que tenemos de aquí de la tierra”, ha subrayado María Celma. alcañizana que ha acudido al circuito con sus dos hijos.

Otros aficionados no han ocultado su predilección por otros pilotos como Rossi o Pedrosa. “Seguimos a Márquez, es la primera vez que venimos a Alcañiz a ver las carreras de MotoGP y nos está gustando mucho. En nuestro caso somos compañeros de trabajo”, apuntó Yorlli Burgos, de La Todolella, en la vecina provincia de Castellón. Otros tantos han subrayado que volverán a Alcañiz y pidieron que se vuelva a repetir MotoGP en Motorland. “Llevamos 5 años viniendo a Alcañiz. Somos de Miranda de Ebro y en nuestro grupo de amigos. Hemos seguido siempre a Aleix, cuando aún no ganaba, y aunque ya está retirado admiramos a Rossi”, ha explicado Yerai Muela quien junto con su grupo de amigos llegaron a Alcañiz en autocaravanas y coches. “Nos gusta mucho la organización que existe aquí y nos daría mucha pena que el año que viene no se pudiese celebrar”, añadieron.

“Somos todos de Alcañiz y venimos siempre el grupo de amigos. Aquí tenemos seguidores de Márquez, de Rins, que es del terreno, y nos gustaba mucho también Pedrosa y Lorenzo. Somos firmes defensores de que Alcañiz acoja este campeonato”, ha explicado el alcañizano Andrés Lucia.