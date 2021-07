El regadío de Civán se modernizará si DGA aprueba las ayudas

La Comunidad de Regantes de Civán, de Caspe y Chiprana, aprobó con mayoría la modernización del regadío durante la celebración de un pleno extraordinario destinado exclusivamente para esta elección. Civán consta de 4.400 hectáreas que actualmente se riegan mediante técnicas tradicionales, las cuales se pretenden modernizar. Para ello, se plantea remodelar las infraestructuras, algunas de las cuales se compartirán con comunidades de regantes colindantes. Esto, a su vez, favorecerá reducir tanto los costes de mantenimiento, como energéticos.

Tras realizar varios estudios sobre las capacidades del terreno, se decidió que el proyecto consistiera en una red presurizada, que termina en un hidrante en cada parcela. En el caso de que sean parcelas pequeñas, este podrá compartirse. De esta forma, en cada terreno se dispondrá del caudal y la presión suficiente para instalar cualquier sistema de riego presurizado -ya sea goteo o aspersión-.

Beneficios de las nuevas infraestructuras

«La modernización del regadío se puede considerar una herramienta para desarrollar el potencial que tenemos en la zona. Además hay también muchos jóvenes que están abandonando el medio rural año tras año, y creemos que debería desarrollarse algún proyecto para tener algo que ofrecerles, es decir, un medio de trabajo digno para que se puedan quedar», insiste Antonio Vicente, presidente de la Comunidad de Regantes de Civán. Además, el mismo añade que esta modernización de las infraestructuras implica un aumento de la productividad de las fincas, un mejor manejo de las explotaciones, y una reducción del tiempo que dedican en regar a manta.

Este proyecto se ha planteado contando con alrededor de un 40% y un 50% del presupuesto financiado a través de ayudas económicas por parte del Gobierno de Aragón, y a finales de este año se conocerá si se les concede o no.

El proyecto está dividido en seis sectores, que se irán habilitando sucesivamente en función de las ayudas que lleguen. Por su parte, los agricultores deberán pagar una media de 200€ por hectárea durante 25 años. El primer sector, concretamente, tendrá un precio de unos 160€ por hectárea. Además, el coste medio de la energía que pagará la comunidad de todos los sectores será de 23€ por hectómetro cuadrado.

Posturas en desacuerdo

A la votación de esta medida el pasado mayo solo acudió alrededor del 35% de la representación de las hectáreas implicadas -unas 1.400 hectáreas-. A pesar de ello, se aprobó la votación por mayoría entre los asistentes. Unas semanas antes se había celebrado esta votación en un pleno ordinario, pero al acudir tan solo un pequeño porcentaje de los regantes a la cita, la junta de Civán decidió aplazarla y convocar una reunión extraordinaria, por la que enviaron cartas informativas a todos los pertenecientes de la comunidad.

No obstante, actualmente hay un sector de regantes que no está de acuerdo con la medida. Estos agricultores han recogido firmas para que se paralice el proyecto, debido principalmente a su «elevado» coste, y proponen poder adherirse al plan de forma voluntaria. Ante esto, la junta asegura que está estudiando dicha posibilidad. A pesar de ello, el presidente de Civán reconoce que en las comunidades de regantes que lo han hecho de forma voluntaria, «han tenido dificultades posteriormente, en el momento que alguien que no se adhirió al principio desea comenzar a modernizar las infraestructuras del entorno de sus campos».

Por el momento, algunos regantes se han acercado a comunidades cercanas que ya hayan modernizado su regadío para conocer cómo les ha ido. «Todas las comunidades que han empezado un plan similar, lo han continuado, lo que quiere decir que es un buen proyecto». explica Antonio Vicente. Además, el presidente de Civán insiste en que «cualquiera que tenga dudas sobre cómo se va a realizar la modernización de las infraestructuras, del periodo de transición, o cualquier otro aspecto acerca de este asunto, puede preguntar en la oficina de Civan, ya que los datos que se transmiten entre los regantes, a veces se desvirtúan».

No obstante, Antonio Vicente asegura que esta modernización seguirá adelante, a pesar de las posiciones en desacuerdo, siempre que la DGA apruebe la ayuda que han pedido. Por el momento, continúan con la labor de información a los que todavía no tienen clara su decisión o no están de acuerdo con el resultado que salió por mayoría en la asamblea celebrada el pasado 17 de mayo.