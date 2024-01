Regresa el Mes de la Comedia de Alcañiz con Valeria Ros, Agustín Jiménez y Javi Sancho

El Mes de la Comedia regresa la próxima semana al Teatro de Alcañiz para dinamizar los dos últimos fines de semana de enero y el primero de febrero de la mano de tres conocidos cómicos. Valeria Ros abrirá la edición estrenando ‘Fuckin’ diva‘ el viernes 19, Javier Sancho llevará su monólogo ‘Del deporte también se sale’ el sábado 27 y Agustín Jiménez cerrará el ciclo el día 3 con ‘¿Quién soy yo?’.

La venta de entradas funciona a muy buen ritmo y ya quedan pocas butacas libres tanto en platea como en la planta primera y en el palco según han destacado esta mañana el concejal de Cultura, Javier Climent; y el técnico del área, David Arrufat, en la rueda de prensa de presentación de los espectáculos. Del show de Ros se han vendido 280 entradas de un total de 315 butacas, Sancho ha agotado 230 tickets y Jiménez, 200. «Estamos muy contentos por la buena acogida del Mes de la Comedia, se han vendido muy rápido las entradas», ha afirmado Climent, quien ha destacado que es un «bombazo» que el espectáculo de Ros se estrene en Alcañiz y después irá a los teatros de las principales ciudades del país.

El precio es de 12 euros y se pueden comprar por internet o en taquilla media hora antes de la función si aún quedan asientos libres.

Estreno nacional de ‘Fuckin’ diva’

Ros es una de las caras más conocidas del stand-up femenino. En ‘Fuckin’ diva‘ opinará de todo durante 75 minutos y por eso no hay una sola persona que se pueda resistir a sus aventuras La cómica «hablará hasta que se le cancele» según afirma ella misma. «¿No crees que el pagafantismo tiene un punto sexy? Vale, quizás no sea así, pero esto es lo que le gusta pensar a Valeria Ros, seguramente porque no quiere asumir que realmente tampoco está tan buena. Si no, ¿Cómo se explica que siga como colaboradora de Zapeando después de tantos años? Y ahora también en La Resistencia…¿pero cuál es su público? ¿Tu abuela y tu sobrino de 16 años?», afirma la presentación de su espectáculo.

‘Del deporte también se sale‘ es el nuevo show de Sancho. En él comparte experiencias en las que el público se va sentir identificado por su amor/odio con el deporte y de la fiebre por estar en forma. «Te voy a explicar en confianza experiencias en las que estoy seguro que te vas a sentir identificado aunque entiendo que no lo llegues a reconocer nunca por mantener tu dignidad. Además, te voy a colar muchas cosas más. Desde traumas provocadas por mis relaciones sentimentales a lo largo de mi vida, liadas de familia, actualidad sobre programas de televisión… Si vienes a verme por haber leído esto, al terminar el show me dices ‘Vengo por lo que tú y yo sabemos’. Te prometo que lo que pase en el show, se queda en el show, por mi parte, tu puedes contar todo lo que quieras al salir», afirma el humorista sobre su espectáculo.

Por último, el showman Jiménez presentará su último espectáculo, ‘¿Quién soy yo?’, en el que se define a sí mismo como un ingeniero del entretenimiento. Esto lo dice, primero porque se le da bien y da mucho respeto y segundo porque durante más de tres décadas ha dedicado su vida a entretener de todas las formas posibles. Se las ingenió para aprender de los mejores sin perder nunca un estilo propio y original, y de los peores procuró olvidar sin recurrir al alcohol.

El caché de los tres cómicos es de 16.940 euros y a ello se le suma los gastos de producción, derechos de autor y la externalización de algunos servicios.