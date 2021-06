Regresan las excavaciones al yacimiento de ámbar de San Just, en Utrillas

La Fundación Dinópolis inició este lunes una nueva campaña de excavación en el yacimiento de San Just, en Utrillas, junto a investigadores de la Universidad de Barcelona y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Lo hace nueve años después de la última campaña, que tuvo lugar en el año 2012, y con el objetivo de realizar nuevos hallazgos en este yacimiento de ámbar de Cuencas Mineras, uno de los más importantes de todo el mundo. «Esperamos encontrar nuevos grupos de insectos. Por ejemplo, en San Just ya se encontró una de las telarañas más antiguas del mundo con sus presas atrapadas. El premio gordo sería encontrar restos de vertebrados. Ya han salido algunas pequeñas plumas en el ámbar de San Just, pero si encontráramos algún vertebrado más completo sería algo extraordinario», explicó Sergio Álvarez, uno de los paleontólogos de la Universidad de Barcelona que se encuentra esta semana en Utrillas.

El ámbar de San Just, de una calidad «extraordinaria», cuenta con 105 millones de años, por lo que permite conocer cómo eran los animales que quedaron atrapados, generalmente insectos como avispas, moscas o mosquitos. «Los árboles resiníferos producían resina en su lugar de origen, que cayó al suelo. Esta resina, por el efecto de las corrientes de ríos se terminó almacenando en una zona pantanosa donde se convirtió en ámbar, y esos son los niveles que ahora estamos excavando», detalló Álvarez.

Un docena de personas trabajarán a lo largo de esta semana en el yacimiento para buscar nuevas piezas de ámbar, que tras su estudio y catalogación pasarían a formar parte de la colección de la Fundación Dinópolis.