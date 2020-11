En el regreso a la Liga Nacional Juvenil el Alcañiz cae derrotado por 1 a 2 ante el Ebro

En el regreso del Alcañiz a la Liga Nacional Juvenil el conjunto que dirige Ángel Espejo ha caído derrotado por 1 a 2 ante el Ebro en el encuentro que se ha disputado este sábado en la Ciudad Deportiva Santa María.

Resultado injusto tal y como han transcurrido los noventa minutos de partido en el que durante los primeros 45 minutos ambos equipos han tenido una ocasión cada uno para abrir el marcador. Los locales la han tenido poco tiempo de comenzar el choque con un buen disparo que ha salido algo desviado. La respuesta de los zaragozanos ha llegado casi al final del primer tiempo con lanzamiento que se ha ido fuera por muy poco.

Tras la reanudación ha sido el Alcañiz el que ha gozado de la mejor ocasión para abrir el marcador. Sin embargo el golpeo de Taboada no ha cogido puerta y ha acabado fuera. Poco después, en el minuto 67, el Ebro por medio de Calvo ha establecido el 0 a 1, un gol que ha llegado precedido de una mano que el colegiado no la ha considerado como tal. Seis minutos más tarde los visitantes han sumado su segundo obra de Slavov tras un saque esquina. El Alcañiz por medio de Escriche ha logrado acortar distancias en el minuto 84 pero el marcado ya no se ha movido más y los tres puntos puestos en juego han viajado hasta la capital aragonesa.

El enfrentamiento se ha celebrado bajo unas extremas medidas de seguridad, sin público en las gradas, tan solo directivos, personal del club local y las personas que han formado parte de la expedición del Ebro.