Reinas, homenaje a los Despertadores y el pregón de Carmeta para empezar la fiesta en La Ginebrosa

Para arriba y para abajo, para un lado y para otro… Así se pasaron un rato en la tarde de inicio de las fiestas en La Ginebrosa con el recorrido para recoger a las Reinas por sus casas. Casi se peinó el casco urbano entero hasta que las cinco ocuparon sus asientos en la carroza que las llevó hasta el frontón. Esa fue la novedad de este año, el cambio de ubicación de uno de los actos más esperados como es la presentación y el chupinazo. Bien arropadas por decenas de vecinos avanzaron al son de la charanga El Cremaet por las calles del pueblo hasta llegar al destino.

Aunque a media tarde de este martes un ligero viento apaciguó algo el calor, a las 18.00 todavía calentaba con intensidad el sol, por lo que se retrasó media hora el inicio del recorrido. Eso intensificó las ganas de empezar de las cuadrillas que aplaudieron a cada Reina a rabiar en cada salida de sus casas con las puertas bien adornadas con su enramado y rodeadas de amigos y familiares con los teléfonos y cámaras bien preparadas para captar el momento. Este año el color de los vestidos de las chicas fue el verde y tras ellas, de azul desfilaron las salientes y quienes ya en el escenario les entregaron un ramo de flores a cada una.

Fue allí en el frontón donde se encontraron con un lleno total de vecinos que estaban esperando la llegada de la comitiva. Entre el público, mucha gente mayor que aplaudió y se emocionó al ver a sus jóvenes. De estos, de niños y adolescentes, La Ginebrosa puede presumir y este martes se constató. A los que residen en el pueblo se suman los que vuelven siempre que pueden. De hecho, fue algo que las Reinas tuvieron muy presente y en el discurso que pronunciaron entre las cinco hubo hueco para agradecer a tíos y demás familiares que se habían encargado de que ellas no perdieran el vínculo con el pueblo y que siempre regresaran a él. También se acordaron de abuelos y de aquellas personas que unas razones u otras no habían podido estar presentes en el momento de la presentación.

De quienes iluminan desde el cielo se acordó también Carmeta Pallarés, la pregonera de La Ginebrosa. A estas personas fueron dedicadas sus primeras palabras y también a las mujeres. En su pregón, como es habitual, hizo un repaso a la actualidad y pocas cosas se dejó en el tintero. Desde la Reina Isabel II hasta Putin pasando por Shakira y Piqué, personajes que han copado conversaciones del día a día, fueron pasando por el pregón. De lo universal a lo local fue acotando Pallarés, que habló del pueblo y su día a día, de las peñas, de los abuelos que siempre por verano trabajan sin descanso ejerciendo con los nietos que pasan las vacaciones con ellos, y destacó algunas novedades, entre ellas, el estreno de la nueva corporación. En unas palabras tan pegadas a la actualidad y con mención a las mujeres no faltó el reciente mundial de fútbol conseguido por la selección femenina, unas palabras muy festejadas y celebradas por el público presente.

En un acto guiado con el desparpajo de Laura, Lucía y María Pilar, tuvo su momento el alcalde, Germán Balaguer, que fue muy directo y escueto con sus palabras hacia los vecinos. Además de presentarse y presentar a toda la corporación, mostró sus deseos de acertar con las decisiones que tome el ayuntamiento. La primera ya se tuvo que tomar con el cambio de espacio para celebrar los actos de fiestas. Por motivos de seguridad ante el estado que presenta un inmueble de la plaza, este año el escenario se ha trasladado al frontón.

Entre los miembros de la corporación colocaron las bandas a las nuevas Reinas y a sus acompañantes, los Reyes 2023. Con orgullo las recibieron Inés Alcalá Fabón y Daniel Fabón Pascual; Laura Alcalá Fabón y Alejandro Chinchilla Gómez; Itziar Arbós Coronas e Iván Rodríguez Cuadro; Lorena Lamiel Bronchal y Andrés Mir Mendoza; y Ana Navarro Lamiel y Sergio Ruiz Vallés. Por parejas, y otra vez al son de la charanga que se empleó a fondo con los pasodobles, abrieron la veda marcándose el baile de honor.

Homenaje a los Despertadores: «Os pedimos una hora al año»

Cuando esto sucedió ya se había lanzado el cohete anunciador de las fiestas. Este año, el honor de encender la mecha recayó en los Despertadores de la Villa, que tuvieron una buena representante para recoger la placa. Agradeció el gesto y, micrófono en mano, no dejó escapar la ocasión para agradecerlo y para insistir a los jóvenes en que se unan a ellos y que entre todos mantengan la tradición y no se pierda. «Es una hora al año de vuestro tiempo, que no es nada. Eso os pedimos, una hora al año para salir a cantar a las calles y que no se pierdan los Despertadores, entre el pueblo lo tenemos que mantener». Las palabras se llevaron la ovación de todos los presentes.

La salida de los cabezudos alteró la tranquilidad de los más pequeños especialmente que tuvieron que correr para librarse de ellos. Son, como siempre, tan temidos como esperados y no defraudaron con su presencia.

Intenso agosto con semana cultural y prefiestas

Hasta el domingo, la localidad no abandonará el estado festivo en sus gentes y calles que ya están bien caldeadas. De ello se han encargado en la Asociación Cultural Tarayola con la organización de la Semana Cultural. El domingo tuvo a 22 peñas participando en el concurso de paellas, que ganaron Pilotos, y Machakaos quedaron segundos. Más de 500 personas disfrutaron de la comida, mientras que la noche se despidió con monólogos cerrando la programación. El sábado volvió el Mercado del Siglo de Oro con una buena afluencia de público y de puestos. El pueblo se trasladó al siglo XVII y esta vez todo sucedió en la plaza de la Iglesia. Hubo puestos de gastronomía y artesanía, y la peña Desfase sacó los cabezudos.

No se han privado de nada, y el viernes también soltaron espuma por un buen cañón para aliviar el calor regalar un momento de diversión a los más pequeños.

El fin de semana coincidió el viernes con el inicio de las ‘I Jornadas Carlistas del Bajo Aragón’, un acto organizado conjuntamente por Tarayola y el Grupo de Estudios Masinos con Mas de las Matas también como escenario. El ginebrosino Antonio Urbez realizó la conferencia en la iglesia de su localidad. El fin de semana fue el broche a otros actos como un taller de batucada, cine de verano y concursos como el guiñote, que contó con una notable asistencia de vecinos de La Cañada de Verich, que se hicieron con el campeonato. El segundo puesto se quedó en La Ginebrosa. Salvador Berlanga presentó sus últimos libros y hubo salida cicloturista para recorrer las inmediaciones del río.

Programa de fiestas

Miércoles 23 de agosto

18.00 Humor amarillo

20.00 Cabezudos y fiesta infantil

12.00 Fiesta remember y noche de disfraces

Jueves 24 de agosto

11.45 Reunión de autoridades, reinas, acompañantes y vecinos con traje regional

12.00 Misa baturra y procesión

18.00 Festival de jotas

20.00 Cabezudos por las calles del pueblo

21.00 Orquesta

00.15 Toro de fuego

01.00 Sesión de noche, bingo y toro de fuego

Viernes 25 de agosto

11.15 Concierto con la Coral Virgen de Pueyos

12.00 Misa en honor a Santa María Magdalena y procesión

18.00 Café concierto con el grupo ‘La sabrosa’

20.00 Cabezudos por las calles del pueblo

21.00 Orquesta

00.15 Carretón de fuego embolado

01.00 Sesión de noche, bingo, toro de fuego y recorrido peñero

Sábado 26 de agosto

17.30 Tarde de vaquillas

19.00 Pica-pica

20.00 Cabezudos por las calles del pueblo

21.00 Orquesta

00.15 Toro de fuego infantil

01.00 Sesión de noche, bingo, toro de fuego y huevos fritos.

Domingo 27 de agosto

Fiesta campestre.