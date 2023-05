Renovables, sanidad y despoblación: ¿qué defienden los candidatos al Gobierno de Aragón?

Los nueve candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón se vieron las caras este lunes en el debate autonómico emitido por Aragón TV a partir de las 21.45. Javier Lambán (PSOE), Jorge Azcón (PP), Carlos Ortas (Ciudadanos-Tú Aragón), Maru Díaz (Podemos-Alianza Verde), José Luis Soro (CHA), Alejandro Nolasco (Vox), Alberto Izquierdo (PAR), Álvaro Sanz (IU) y Tomás Guitarte (Aragón Existe) confrontaron sus propuestas a través de cuatro bloques temáticos -Economía, Industria y Empleo; Derechos sociales; Aragón en España y autogobierno; y el Aragón del futuro- durante más de dos horas.

Muchos de esos minutos se centraron en problemáticas que afectan directamente al medio rural, como es la implantación desordenada de las energías renovables, el recorte de las ambulancias o la carencia de especialistas, la sequía que azota al sector primario, y la despoblación, acuciada por la falta de oportunidades laborales y de vivienda. Sin embargo, infraestructuras necesarias para vertebrar el territorio bajoaragonés, como es la A-68, pasaron desapercibidas. Sí que coparon algunos segundos la aplicación de la fiscalidad diferenciada, la educación en el medio rural, o la falta de cobertura móvil e internet en algunas zonas.

El debate -moderado por la presentadora de Informativos de Aragón TV, Ana Laiglesia- comenzó con una intervención de un minuto de cada uno de los candidatos. Al finalizar los cuatro bloques temáticos, los políticos tuvieron otros 60 segundos de oro para pedir el voto.

La implantación de las energías renovables tuvo un gran peso en el bloque de Economía, Industria y Empleo. El candidato del PAR a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Izquierdo, abogó por el respeto a la ley urbanística y medioambiental, así como la necesidad del entendimiento con los habitantes de las zonas implicadas. «Los vecinos están dejando de hablarse entre ellos. Los problemas los tenemos que resolver los aragoneses, no desde fuera», apuntó. También Tomás Guitarte (Aragón Existe) defendió una planificación de las renovables, que «no entren en conflicto con el patrimonio cultural y natural, y que contribuyan al desarrollo de los municipios».

En la misma línea, se mostraron Carlos Ortas (Ciudadanos-Tú Aragón), que apoyó la ordenación; y Maru Díaz (Podemos-Alianza Verde), que apostó por una empresa publica de la energía para que «la producción se quede aquí y sea gratis para los aragoneses». Álvaro Sanz (IU) destacó que su formación había sido la única que durante cuatro años había hablado de las renovables y «exigido la planificación del territorio, la sostenibilidad y el sentido común». Para José Luis Soro (CHA) la prioridad es «crear un grupo de trabajo para discutir donde se pueden implementar sin perjudicar otras actividades».

Por su parte, Jorge Azcón (PP) dijo que «si se quiere cambiar las políticas energéticas, tiene que cambiar el gobierno». Y el actual presidente autonómico, Javier Lambán (PSOE), recordó el decreto-ley aprobado para que Aragón tenga un modelo energético propio. Además, se refirió a la reindustrialización de Andorra tras el cierre de la Central Térmica. Sobre este último tema, Alejandro Nolasco (Vox), se mostró muy critico: «siempre tendremos en la memoria a la central». Nolasco señaló que «aunque necesitamos el carbón, volamos la central y se lo compramos a Marruecos más caro». «En Alemania las térmicas no se cerrarán hasta 2039, mientras que Francia se plantea reabrirlas», añadió.

Sanidad en el medio rural

No faltó en el debate el nuevo pliego del transporte sanitario urgente, que ha generado polémica desde la presentación del borrador. Javier Lambán (PSOE) presumió de «haber triplicado el presupuesto de las ambulancias», sin embargo, el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, le recriminó que «DGA no puede asegurar una cobertura en cualquier punto de la comunidad en menos de 30 minutos». «Si una ambulancia no medicalizada tarda 20 minutos del Hospital de Teruel a la plaza del Torico, cómo va a llegar a otros lugares de la provincia, en pleno invierno, con nieve, en media hora», subrayó. El candidato del PAR y vicepresidente de la Diputación de Teruel, Alberto Izquierdo, le aclaró que «las ambulancias sí pueden llegar «por el excelente servicio de limpieza de carreteras» y porque «desde la institución provincial se han invertido más de 50 millones de euros en mejorar las vías». Además, aseguró que si el Partido Aragonés forma parte del gobierno «los vecinos del medio rural también podrán ponerse enfermos por las tardes».

Por su parte, Tomás Guitarte (Aragón Existe) puso el foco en la falta de médicos de Atención Primaria y especialistas y defendió que «todos los aragoneses tienen que tener la misma calidad de servicios independientemente de dónde vivan». También el candidato de IU, Álvaro Sanz, reivindicó la importancia de «los médicos de Primaria». En el caso de CHA, José Luis Soro advirtió de que se estaba centrando el debate «desde un enfoque urbanita, que si sanidad o educación pública o privada», mientras que en «los pueblos no se puede elegir, solo existe lo público porque los servicios no se pueden rentabilizar».

Políticas para frenar la despoblación

En materia de despoblación, una de las principales líneas de trabajo para Aragón Existe, Guitarte expresó que lo realmente necesario «es tener voluntad política». «Nosotros tenemos soluciones, apostamos por la creación de un departamento de regulación del medio rural y digitalización», subrayó. Desde CHA, Soro insistió en «abandonar el relato victimista». Por su parte, Izquierdo (PAR), que se enorgulleció de vivir en un pueblo, les dijo a sus contrincantes urbanitas que «en el medio rural no llevamos boina ni vamos en burro». «La imagen que se vende en Madrid no es real. Me llaman amigos y me dan el pésame. Tenemos gente joven y tecnología, lo que necesitamos son oportunidades para salir adelante», destacó.

Sanz (IU) respaldó la idea de abandonar la colaboración publico-privada y «apostar por lo público para garantizar la calidad de vida en los pueblos». El aspirante de Ciudadanos-Tú Aragón, Carlos Ortas, incidió en que el primer paso para combatir la despoblación es «legislar para terminar con la escasez de vivienda». Por su parte, el socialista Lambán dijo que «Aragón había frenado la sangría demográfica entre 2019 y 2022, ganando 17.000 habitantes», ya que las políticas aplicadas para revertir la situación «habían funcionado». Azcón (PP) le recriminó que no admitiese la existencia de la despoblación y señaló que el crecimiento demográfico está siendo en la ciudad a costa de los pueblos.