El repunte del covid satura Alcañiz y sitúa el foco en los no vacunados

El repunte del covid ya ha saturado el Centro de Salud de Alcañiz y evidencia que aún quedan muchas personas sin vacunar. La capital bajoaragonesa ya tiene transmisión comunitaria y sigue siendo la segunda ciudad de Aragón con más positivos y una incidencia que sigue subiendo y triplica la media regional. En el Hospital ya hay ocho hospitalizados.

Tan solo en los últimos siete días se han contabilizado 74 nuevos positivos en Alcañiz, lo que ha desbordado de trabajo a su Centro de Salud, que se ha visto obligado a abrir de nuevo las Urgencias en horario de mañanas para crear un circuito covid. Desde este martes en horario de 8.00 a 15.00 todas las personas con síntomas deberán entrar por la puerta de Urgencias. «No esperábamos este repunte tan importante. Además pensábamos que nos encontrábamos muy bien en cuanto a la vacunación y nos estamos asombrando de que aún queda mucha población por vacunar», afirma Sira Telmo, coordinadora médica del Centro de Salud de Alcañiz.

La zona básica de Alcañiz, que comprende a la capital bajoaragonesa junto a los consultorios de Castelserás, La Codoñera, Torrecilla, Valdealgorfa y Valjunquera, es la tercera zona del territorio con un menor índice de vacunación (81%). Si se observa a los jóvenes el porcentaje es aún menor y se sitúa sobre el 70% entre los que tienen entre 20 y 40 años.

El Bajo Aragón Histórico tiene zonas básicas de salud con casi 9 de cada 10 vecinos vacunados pero en otras el porcentaje total no llega al 80%. Los mejores datos de inmunización se encuentran en las zonas de salud de Muniesa (87,8%), Híjar (86,7%), Cantavieja (87,6%) y Alcorisa (86%) y, por contra, los peores datos están en Caspe (76,9%), Valderrobres (79,8%) y Alcañiz (81%).

Porcentaje de población bajoaragonesa vacunada contra el covid (I)

Porcentaje de población bajoaragonesa vacunada contra el covid (II)

Estas cifras medias se consiguen gracias a la inmunización de las franjas de edad más avanzadas ya que entre los jóvenes es mucho menor. El dato más bajo del territorio, un 60% de vacunas suministradas, se produce entre los jóvenes de entre 25 a 29 años de Caspe y Chiprana y entre los matarrañenses de entre 20 y 24 años en la zona de salud que comprende Valderrobres, Beceite, Fórnoles, La Fresneda, Fuentespalda, Monroyo, Peñarroya, La Portellada, Ráfales, Torre de Arcas y Torre del Compte.

Se trata, salvo excepciones, de grupos concretos que por distintos motivos -no creen en el covid, no confían en la efectividad de la vacuna o por creencias personales- deciden no vacunarse.

Cabe destacar el porcentaje de inmunización en Cuencas Mineras. La zona de Utrillas tiene el mejor dato de Aragón con un 90,7% de vecinos vacunados y Aliaga se sitúa en el 84,1%.

Incidencia por encima de la media

Mientras tanto el Bajo Aragón Histórico se encuentra con una incidencia media a siete días por 100.000 habitantes de 154, ligeramente por encima de la media de Aragón (129,3). El foco está puesto en la ciudad de Alcañiz, que sigue sumando positivos, 98 en dos semanas de los que 74 se han detectado en los últimos siete días.

Salvo la zona de salud de Calanda, con una incidencia de 202,9, el resto de zonas se sitúan por debajo de la media regional: Híjar (109,2), Calaceite (108), Alcorisa (106,1), Caspe (69,8), Cantavieja (54,1), Maella (48,5), Andorra (32,3), Valderrobres (19,5), Muniesa (0), Mas de las Matas (0), Utrillas (0) y Aliaga (0).

Hasta 60 pacientes al día por médico

En Alcañiz a la labor habitual del centro se le suma la realización de más de una centenar de pruebas diarias -60 PCR y 50 test rápidos- y el rastreo de los contactos con mucho menos personal. El Salud a finales de octubre no renovó los contratos covid por lo que no cuentan con rastreadores y sanitarios de apoyo. Son los mismos sanitarios de antes de la pandemia los que atienden el covid y el resto de enfermedades y este fin de semana tuvieron que trabajar dos personas de apoyo realizando horas extras como rastreadoras. Los médicos atienden diariamente a entre 50 y 60 pacientes.

A ello se le suma que el laboratorio del Hospital solo tiene una máquina y también está saturado por lo que los resultados de las pruebas también tardan más en llegar y con ello el rastreo de los contactos. «Este fin de semana saltaron más positivos y como ya llevamos retraso no se dan los resultados cuando los pacientes querrían», explica la coordinadora de Enfermería, Estefanía Claver, quien pide a la población que acuda al Centro de Salud para conseguir el PIN con el que acceder a sus datos personales en la web o la aplicación móvil SaludInforma. Así en caso de estar a la espera de una PCR accederán a los resultados de forma inmediata cuando el laboratorio los notifique y no deberán esperar a que les llame un rastreador ni saturarán las líneas llamando por teléfono.

Desde el Centro de Salud aseguran que el aumento importante de contagios se debe al fin de las restricciones, lo que ha aumentado las relaciones sociales y familiares; y la relajación de las medidas de prevención ante el virus. Por ello hacen un llamamiento al «civismo» de la población. Por fortuna, en los dos rastreos por precaución que hicieron a las dos residencias de la ciudad las pruebas dieron negativo.

Los brotes de covid se están produciendo en todo tipo de ámbitos en Alcañiz: escolares, laborales, familiares,… y muchos de ellos en personas que ya sufrieron el covid y que ahora han vuelto a reinfectarse.