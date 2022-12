El Rey se «maravilla» con la relevancia histórica y patrimonial de Alcañiz

Felipe VI se impregnó e interesó este miércoles por el importante papel de Alcañiz en el devenir histórico de la Corona de Aragón y por su rico patrimonio en su visita a la capital bajoaragonesa para asistir a la inauguración de la exposición artística con la que la UNED clausura los actos de su 50º aniversario. Ya estuvo en la ciudad junto a Letizia hace 10 años para conmemorar precisamente el 600 aniversario de la Concordia de Alcañiz y el Compromiso de Caspe; y este miércoles regresó en su primera visita a la provincia de Teruel desde que es Rey. Todos los que hablaron ayer con él destacaron que estaba muy bien informando pero que aún así quiso conocer más detalles. «Estaba interesado en todo pero se quedó con dos elementos, nuestra historia y patrimonio; y el circuito de Motorland», destacó el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu.

Felipe VI subió a la Torre Gótica, lugar en el que se reunieron los representantes de los territorios de la Corona de Aragón para decidir cómo elegir al sucesor de Martín I de Aragón, que había muerto sin heredero en 1410. Esos acuerdos se refrendaron meses después en el Compromiso de Caspe, que eligió a Fernando de Trastámara como monarca.

Estaba previsto que entrara solo a la planta baja, donde se encuentra una de las instalaciones visuales de la muestra de la UNED, pero el Rey quiso recorrer toda la Torre. Subió hasta el tercer y último piso (más arriba solo queda la terraza) aunque para ello tuvo que pasar por un empinado tramo de escaleras de piedra muy altas y estrechas. Una vez arriba, en la sala de las campanas, quiso disfrutar de las magníficas vistas aéreas de la ciudad.

Visita a la Torre Gótica / La Comarca

No solo se interesó por la historia antigua sino también por la más reciente. Una de las instalaciones de la exposición representaba el bombardeo de Alcañiz. En 1938 cayeron sobre la localidad 10.000 kilos de explosivos del ejército italiano que causaron en torno a 500 muertes, aunque la cifra nunca se hizo oficial; y que convirtieron a este bombardeo en el tercer más cruento de la Guerra Civil solo por detrás de los de Guernica y Barcelona. Su historia, escondida, no se conoció hasta hace unos años gracias a la labor de investigación del profesor jubilado e historiador José María Maldonado, una de las personas con las que más habló el Rey en el cóctel.

Esta instalación visual emite en morse con luces los nombres y apellidos de las únicas 60 personas que se conoce que fallecieron en el bombardeo. El Rey no la pudo ver porque se proyecta de noche así que los alumnos del Bachillerato de Artes del IES Bajo Aragón de Alcañiz representaron los nombres en morse ante el rey con la luz de sus móviles. «Cuando le hemos comentado la historia Felipe VI estaba muy bien informado de que Alcañiz fue uno de los bombardeos más grandes de la guerra y quizá de la historia contemporánea pero a diferencia de Guernica no hay un cuadro que lo recuerde. Es muy importante la labor que están haciendo estos jóvenes de recuerdo y conciencia a través del arte», explicó ayer Fernando Sánchez Castillo, videoartista que condujo esta performance.

Aunque ya conocía la plaza España de Alcañiz de su visita hace diez años, se mostró impresionado con el importante cambio producido como consecuencia de las recientes obras de restauración y limpieza de la Casa Consistorial y la Lonja. Felipe V se quedó hablando con el alcalde después de realizar la foto de familia con la corporación y autoridades y antes de entrar en el Ayuntamiento. «Le he contado la historia del Consistorio, que es de corte renacentista y que uno de arcos de la Lonja es distinto a los demás porque hubo que reconstruirlo debido al polvorín que estalló durante la Guerra de la Independencia. Ya la conocía pero le ha maravillado la estampa de la plaza, le ha parecido espectacular», explicó Urquizu.

En el Ayuntamiento, donde firmó en el libro de honor, Felipe VI recibió una insignia como las que portan los concejales de Alcañiz bañada en oro y pintada; y una moneda de la ciudad también bañada en oro y con la imagen de la Casa Consistorial por delante y el escudo por detrás. Al recibir estos obsequios el rey mostró su interés en conocer por qué tanto en la insignia como en la banda municipal los ediles portan la cuatribarrada de la antigua Corona de Aragón. Se trata de una concesión de Fernando VII por la batalla de Alcañiz durante la Guerra de la Independencia.

Motorland

El otro gran asunto que generó interés por parte de Felipe VII fue el circuito de Motorland, que sirvió de helipuerto para su llegada y salida de la ciudad. Según Urquizu se quedó «impresionado» no solo con el trazado de velocidad sino también con que cuente con más circuitos para otras especialidades. «Es aficionado al motor y le he invitado a la siguiente prueba del Mundial de MotoGP, que se celebrará en 2024», adelantó el primer edil. Su padre, Juan Carlos I, estuvo de sorpresa en la primera edición del Gran Premio de Aragón en 2010. No fue la única propuesta que recibió. El presidente de la Diputación, Manuel Rando, le recordó que Teruel es la provincia con más «pueblos bonitos» de España y le invitó a conocerlos.

El Rey también se mostró sorprendido de la gran cantidad de clubes deportivos que existen en la ciudad y a los que pudo conocer en el cóctel de la mano de sus representantes.

UNED en Alcañiz

La puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Alcañiz también estuvo presente durante la inauguración de ‘Deterritorios 5×50’, muestra artística ubicada en cuatro espacios públicos de la localidad y que se podrá ver hasta el día 21 de este mes con entrada gratuita. Su apertura al público era el motivo por el que el monarca fue invitado a la capital bajoaragonesa por Urquizu y el rector de la UNED, Ricardo Mairal. Los dos presidieron junto a Javier Lambán el acto de su inauguración en el Castillo, primer punto del recorrido del rey. «Hoy en día Alcañiz se proyecta como una de las ciudades estructurantes de este Aragón que tanto nos ilusiona y por el que tanto trabajamos», dijo Lambán.

El encuentro sirvió para dar a conocer una muestra que sirve como «ejemplo clave del papel que el conocimiento puede ejercer para hacer frente a la despoblación». Su inauguración fue celebrada especialmente por Mairal, quien vivió «un día histórico para la UNED en un lugar destacado de nuestra geografía aragonesa». Esta es una exposición que pretende convertirse en una convocatoria artística periódica como una especie de laboratorio o de observatorio ciudadano que podría unirse a otros logros de la institución como el aula extendida o el Instituto de Investigación en Humanidades y Patrimonio de Alcañiz, el primer instituto de investigación de la UNED fuera de Madrid.

El cierre de la jornada fue la actuación ‘Las minas del romero’, del artista flamenco Tomás de Perrate en el teatro.