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06 MAY 2026|

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‘Rider’, con participación caspolina; ‘Borau y el cine’ y ‘Una bombilla en California’ triunfan en los Premios Simón 2026

'Tierra Baja' se lleva dos de los tres galardones a los que optaba en la gran gala del cine aragonés en el Teatro Principal de Zaragoza con más nominados bajoaragoneses

Foto de familia de los Premios Simón 2026. / Emilio Gazo
Foto de familia de los Premios Simón 2026. / Emilio Gazo

La COMARCABeatriz Severino05 05 2026

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Cultura y Ocio

La película ‘Rider’ -con participación caspolina en la técnica-, el documental ‘Borau y el cine’ y el cortometraje ‘Una bombilla en California’ se han alzado como las grandes ganadoras de la XV edición de los Premios Simón del Cine Aragonés, celebrada este martes en el Teatro Principal de Zaragoza. 'Tierra Baja', rodada entre Belmonte de San José y Alcañiz, se ha hecho con dos de los tres premios a los que optaba. La edición partía con una de las que más nombres bajoaragoneses ha concentrado en los últimos años.

La gala, organizada por la Academia del Cine y el Audiovisual Aragonés, ha reunido a profesionales del sector audiovisual y representantes institucionales en una cita que, desde 2012, reconoce y promueve el talento cinematográfico de la comunidad. El acto ha contado con la presencia de autoridades del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Universidad de Zaragoza y distintas entidades vinculadas a la cultura.

'Rider', la primera gran oportunidad de la caspolina Pilar Franco

En esta edición de los premios, ‘Rider’ ha sido la gran protagonista al lograr el premio a Mejor largometraje de ficción -al que también optaba 'Tierra Baja'-, además de varios galardones técnicos y artísticos, consolidándose como una de las producciones más destacadas del año en Aragón. Ignacio Estaregui ha sido reconocido con el premio a Mejor dirección por esta película que también ha obtenido los galardones a Mejor guion (S. Sureño), Mejor dirección de fotografía (Adrián Barcelona) y Mejores efectos especiales o visuales (Juan Remacha).

Entre el equipo está Pilar Franco, una joven caspolina, que en el momento del rodaje era alumna de Estaregui del CPA Salduie de Zaragoza y que participó en producción junto a más alumnos que seleccionó el director. El sueño de Pilar es ser Directora de Fotografía y, desde niña dice que ganará un Goya por ello. Guarda el mejor de los recuerdos de la experiencia, porque Estaregui, además de darle la oportunidad de estar en un rodaje, la incentivó a seguir: "Me dijo que el Goya no lo sabía, pero que directora de fotografía sí que sería y en eso sigo formándome", recordaba Pilar en una entrevista a La COMARCA en EncontARTE.

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Por su parte, ‘Borau y el cine’ ha sido distinguido como Mejor documental -al que optaba 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' con participación del caspolino Alejo Lorén-; mientras que ‘Una bombilla en California’ ha obtenido el premio a Mejor cortometraje de ficción o animación.

El palmarés de esta edición refleja la diversidad y calidad del cine aragonés, con premios repartidos entre distintas producciones y profesionales del sector.

Premio Simón Mejor Largometraje para 'Rider', de Ignacio Estaregui. Entregan Raquel Fuertes, directora general CARTV; y Pedro Olloqui, director de Cultura del Gobierno de Aragón. / Emilio Gazo
Premio Simón Mejor Largometraje para 'Rider', de Ignacio Estaregui. Entregan Raquel Fuertes, directora general CARTV; y Pedro Olloqui, director de Cultura del Gobierno de Aragón. / Emilio Gazo

En el ámbito interpretativo, Diego Garisa ha sido premiado como Mejor actor por ‘Cariñena vino del mar’, mientras que Elisa Forcano ha recibido el galardón a Mejor actriz por ‘En trámite’, cinta que también ha destacado en categorías técnicas como vestuario (Pilar Sicilia) y dirección artística (Luis Sorando).

Otros reconocimientos han recaído en Aurora Lago (Mejor dirección de producción por ‘Tierra Baja’), Gonzalo Alonso (Mejor banda sonora original por ‘Cariñena vino del mar’), Germán Roda (Mejor montaje por ‘Tierra Baja’), Ana Bruned (Mejor maquillaje y peluquería por ‘Mariana Hormiga’) y Álvaro Aragüés (Mejor sonido por ‘Copeland’).

Asimismo, el Premio Simón Turismo de Aragón ha sido otorgado a la película ‘Sirat’ de Oliver Laxe, que representó a España en la pasada edición de los Oscar y que fue rodada en parajes de Teruel y, sobre todo, en la Rambla Barrachina cercana a su capital.

Leonor Bruna recibe el Simón de Honor en los premios Simón de la ACA. / Emilio Gazo
Leonor Bruna recibe el Simón de Honor en los premios Simón de la ACA. / Emilio Gazo

Simón de Honor a Leonor Bruna

La Academia ha concedido el Simón de Honor a Leonor Bruna en reconocimiento a su trayectoria como actriz, guionista y fundadora de la escuela de cine Un Perro Andaluz de Zaragoza, así como por su labor en la formación de nuevas generaciones de profesionales del audiovisual. Esta faceta la ha llevado a cabo en varias ediciones del Festival Internacional de Cine de Calanda por Buñuel con actividades con escolares. Recogió el premio de manos de Miguel Casanova, que también contaba con nominaciones por su corto 'Quemarlo todo'.

Se trata de la distinción más alta que otorga la institución a una trayectoria profesional, que no solo premia sus años delante y detrás de la cámara, sino que pone el foco en su labor fundamental como pedagoga y motor de la cantera audiovisual aragonesa a través de su escuela.

La elección de Bruna para este reconocimiento "subraya la misión de la ACA, una asociación sin ánimo de lucro que busca consolidar el prestigio del sector en Aragón y dar voz a sus profesionales", dicen.

Premio Simón Mejor Cortometraje para 'Una bombilla en California', de José Manuel Herráiz. En la foto con el actor Pepe Lorente y la diputada de Cultura, Charo Lázaro. / Emilio Gazo
Premio Simón Mejor Cortometraje para 'Una bombilla en California', de José Manuel Herráiz. En la foto con el actor Pepe Lorente y la diputada de Cultura, Charo Lázaro. / Emilio Gazo

Una gala con respaldo institucional

La ceremonia ha contado con la asistencia de representantes institucionales como el vicepresidente primero de las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma; el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui; la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, y la diputada provincial de Cultura, Charo Lázaro.

Además, han respaldado esta gala del séptimo arte la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea; la vicerrectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal; la directora general de la CARTV, Raquel Fuertes, y la directora gerente de Turismo de Aragón, María Jesús Gimeno Palacio.

Con esta XV edición, los Premios Simón "reafirman su papel como principal escaparate del cine aragonés y como punto de encuentro de la industria audiovisual de la comunidad", celebran.

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