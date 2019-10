Rifirrafe en el Ayuntamiento de Castelserás

El Partido Aragonés de Castelserás acusa al actual Ayuntamiento de la localidad, liderado por el alcalde Óscar Soriano (PP), de haber rechazado la subvención del plan de empleo que concede la Diputación provincial de Teruel a los municipios de manera directa. El PAR ha presentado un escrito en el consistorio para conocer las causas de que el actual equipo de gobierno «no haya querido recibir el importe de 10.692 euros para contratar a personas de la localidad durante un tiempo».

“En años anteriores se procedía a contratar a una o varias personas durante los meses estivales para ayudar en la gestión del ayuntamiento y su brigada municipal. Además, esas contrataciones tenían una labor social, ya que se contrataba a personas paradas de larga duración o con riesgo de exclusión social. Concretamente, el año pasado con el equipo de gobierno PAR-PSOE se procedió a contratar a varias personas que ayudaron a suplir vacaciones de limpieza general, jardinería o limpieza viaria, otros años han servido para tareas administrativas, albañilería, etc…”, argumenta Esperanza Goni, anterior alcaldesa de Castelserás y miembro del Partido Aragonés.

La Diputación de Teruel convoca anualmente este tipo de subvenciones con el objetivo de ser un «apoyo» a los municipios y entidades locales «menores» de la provincia de Teruel. El organismo expone que estas ayudas se destinan a contratar trabajadores desempleados para «la ejecución de obras o servicios de competencia municipal que generen empleo» durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de septiembre del mismo año. La convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel se realizó el pasado 26 de junio de 2019.

El actual primer edil asegura que «no se rechazó, simplemente no se optó» a la ayuda para «no hacer un mal uso del dinero público». Soriano expone que no se llegó a pedir la subvención debido a que la DPT realizó una «gestión imprudente» al no otorgarla en el primer semestre del año. «No queríamos generar un gasto sin tener asegurado el importe debido a que una vez convocada tan solo quedaban 3 meses en los que podíamos contratar a alguien. Mientras tanto el gasto hubiera corrido del dinero municipal y a mi parecer sería hacer una mala praxis del dinero público», asegura el actual alcalde. El popular expone que el PAR, partido que actualmente no dispone de representación en el ayuntamiento, podía haber escuchado estas mismas explicaciones en el pleno realizado el pasado martes en Castelserás cuando el Partido Socialista pedía explicaciones sobre la misma temática.

«Hemos estado tres meses sin saber por qué el Ayuntamiento de Castelserás ha renunciado a contratar a personal como habíamos realizado durante los últimos años sin excepción»

Por su parte, el concejal y socialista Javier García asegura que su partido preguntó el motivo por el que no se solicitó la subvención en julio durante el anterior pleno ordinario y que los populares no realizaron respuesta hasta el martes pasado. «Hemos estado tres meses sin saber por qué el Ayuntamiento de Castelserás ha renunciado a contratar a personal como habíamos realizado durante los últimos años sin excepción. Esos tres meses en los que se podría haber contratado a alguien son esenciales para el municipio porqué son los meses estivales en los que hay una mayor necesidad de tener personal público al ser cuando más población tenemos. Es una respuesta para no asumir el bulto ni responsabilidad», explica García.

El socialista añade que los populares se encuentran «recién aterrizados» al no conocer los procedimientos a seguir «para dotar de unos mejores servicios a nuestro pueblo». El concejal ejemplifica lo expuesto debido a que el actual equipo de gobierno tampoco solicitó otra subvención de cultura de la DPT, se pidieron dos mil euros en vez de los casi cuatro mil necesarios para Castelserás.

«No podemos meter en el ayuntamiento a nadie a dedo y este proceso necesitaba de tiempo»

Soriano añade que desde el 1 de enero de este año y hasta que él tomó posesión el 15 de junio no se había hecho ningún gasto que fuera imputable a esta subvención viéndose el actual equipo de gobierno obligado a realizar las contrataciones y el gasto en un tiempo «imprudente» de tan solo tres meses. «Teníamos que hacer una contratación pública con un expediente público de empleo para dar las mismas posibilidades de encontrar trabajo a todos nuestros ciudadanos, dotar de un temario y unas pruebas de selección. No podemos meter en el ayuntamiento a nadie a dedo y este proceso necesitaba de tiempo. No teníamos tomadas medidas de antes por parte del anterior equipo de gobierno, ni contratado a personal con dinero municipal y, además, la convocatoria salió tarde. Por eso se decidió no pedirla», expone Soriano.

Ante la falta de tiempo García expone que no creía que «se hubiera hecho una mala praxis pidiendo la subvención, aunque faltaran solo tres meses para que se finalizara el contrato de los trabajadores, ya que teníamos disponibilidad de crédito en las partidas correspondientes». El socialista concluye explicando que, a su parecer, los populares serán capaces se «subsanar» y «corregir» estos cometidos y que desde la oposición se encargaran de «sacarles los colores» siempre que sea necesario.