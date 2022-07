Rifirrafe entre el jefe de la Policía Local de Alcañiz y el Ayuntamiento

Rifirrafe entre el Ayuntamiento de Alcañiz y el jefe en funciones de la Policía Local, Pedro Obón, debido a que lleva ejerciendo el cargo desde finales de 2017 cobrando el sueldo asignado a su plaza, la de oficial, cuando ejercía unas funciones superiores, las de la categoría de subinspector. Obón denunció al Consistorio hace más de un año y ahora el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Teruel ha estimado parcialmente su recurso. Aunque declara no conforme a derecho y anula la desestimación por parte del Consistorio de la reclamación de retribuciones de Obón, solo falla que el Ayuntamiento le pague la diferencia de las retribuciones complementarias más intereses pero no las retribuciones básicas que también pedía. En la sentencia no especifica la cantidad a pagar y ahora el abogado de Obón, Victor Manuel Gómez, va a proponer próximamente al Ayuntamiento la cantidad económica que se estima adeudada hasta la fecha. El letrado no ha querido precisar la cifra exacta pero avanza que será «una cantidad importante» por el dinero que no ha cobrado durante cinco años.

De baja por depresión

Obón se encuentra actualmente de baja al presentar un «cuadro agudo de depresión y ansiedad» -no es la primera vez que sucede- tras una reunión que mantuvo con el alcalde, Ignacio Urquizu, en la que conoció que era relevado del cargo y que se le iniciaba un expediente sancionador «muy grave» por desobedecer las indicaciones del equipo de gobierno en cuanto a la organización de los dispositivos de la Policía en las festividades. Según su abogado, Obón sufre este cuadro de ansiedad y depresión tanto por no recibir la diferencia salarial como por incoarle un expediente disciplinario «por la mala organización del servicio» y «por destituirle de su cargo».

Sin embargo, fuentes municipales aseguran que no se ha destituido a Obón ya que no es el jefe sino que estaba asumiendo el cargo en funciones y que debido a su baja se ha seguido el reglamento interno y se le ha sustituido por los dos oficiales con más antigüedad, que se están turnando el cometido; ya que tiene que haber un mando al frente de la Policía.

El expediente se inició antes del juicio

El Ayuntamiento notificó a Obón el 14 de julio una resolución de alcaldía del día 11 en la que le abre un expediente sancionador que se inició antes de que comenzara el pleito en el Juzgado. Concretamente, se acusa al exjefe de cometer una infracción «muy grave» por «desobediencia abierta a las indicaciones realizadas por el alcalde; así como por la concejal delegada de Personal, Irene Quintana; y el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Kiko Lahoz; en cuanto a la organización del servicio, especialmente y en último lugar, por los respectivos refuerzos durante las festividades de la localidad como la Semana Santa. «Finalizando con esta ultima actuación un cúmulo de situaciones que por parte del Jefe de la Policía vienen a desoír las ordenes efectuadas por el alcalde. Igualmente se ha procedido a requerir en innumerables ocasiones la presentación de la liquidación de la caja de efectivo que está depositada en las oficinas de la Policía Local, el último requerimiento por escrito en fecha 11 de marzo sin que haya sido atendido el mismo». afirma el expediente.