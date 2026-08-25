Actualizado 21:09

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

25 AGO 2026|

Actualizado 21:09

El robo de 670 metros de cable de cobre en el Centro de Emprendedores de Andorra se salda con pérdidas por valor de 15.000 euros

El saqueo, cometido de madrugada, dejó sin servicio a tres naves y ocho despachos. Los afectados reclaman cámaras de vigilancia para reforzar la seguridad del polígono

Centro de Emprendedores de Andorra tras el robo de cable de cobre / Cedida
Centro de Emprendedores de Andorra tras el robo de cable de cobre / Cedida

Alba Ferrández25 08 2026

Comentar

Andorra

ActualidadSucesos

El robo de unos 670 metros de cable de cobre durante la madrugada del domingo ha provocado daños valorados en aproximadamente 15.000 euros en el polígono industrial La Estación de Andorra. La sustracción afectó a la infraestructura exterior que suministra servicio a tres naves y ocho despachos, que quedaron sin servicio durante parte del lunes.

Según ha explicado Roberto Miguel, presidente de la Asociación Empresarial Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín (AEA), asociación que gestiona el edificio tuteladopor el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), los autores del robo habrían sustraído el cableado que conecta los monolitos con las instalaciones de las naves. La magnitud de la sustracción les hace pensar que el robo pudo haber sido cometido por varias personas y de forma organizada.

Los afectados detectaron la incidencia a primera hora de la mañana. «Creemos que fue a partir de las cinco, porque es cuando el servidor dejó de funcionar», ha señalado. A su juicio, la rapidez y la cantidad de cable sustraído —entre 600 y 700 metros— evidencian que «no eran unos principiantes» y que se trató de una actuación preparada.

El corte de servicio se prolongó durante este lunes, aunque el mismo día pudo recuperarse el suministro en una de las naves. Durante la jornada siguiente, este martes, el resto de las instalaciones afectadas recuperó también la normalidad.

Reclaman cámaras de vigilancia

Tras lo ocurrido, los afectados han vuelto a reclamar la instalación de sistemas de videovigilancia en el polígono industrial. Denuncian que desde hace años se viene insistiendo en la necesidad de reforzar la seguridad con medidas como cámaras en los accesos y en distintos puntos de la zona industrial. «La Guardia Civil tiene los medios que tiene y no puede dar cobertura a tantos municipios», ha señalado Miguel, que considera que las instituciones deben complementar los medios humanos con recursos materiales para prevenir este tipo de delitos. También ha advertido de que existen zonas del polígono con problemas de alumbrado y ha subrayado que la falta de vigilancia genera una sensación de inseguridad entre las empresas instaladas.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Sintoniza todos los entrenamientos, carreras y adrenalina del Gran Premio Michelin de Aragón con Radio Circuito

La programación comenzará a las 8.30 el sábado y domingo, en directo, desde las instalaciones de Motorland. Además, toda la información del evento se podrá consultar en el suplemento especial...

Comentar

Sintoniza todos los entrenamientos, carreras y adrenalina del Gran Premio Michelin de Aragón con Radio Circuito

Un impacto a cielo descubierto: «Hasta que no vienes a la mina, no te haces una idea»

FOTOGALERÍA. La Plataforma de Afectados por la Minería en Teruel ha celebrado este domingo una jornada de concienciación entre Aguaviva y Molinos

5

Un impacto a cielo descubierto: «Hasta que no vienes a la mina, no te haces una idea»

Un mes después del fuego en el Bajo Aragón Histórico: «Hay que actuar ya, si no será catastrófico y más costoso»

Peñarroya de Tastavins, Ejulve y La Cerollera encaran la recuperación de las zonas calcinadas mientras reclaman limpieza de montes, cortafuegos y más medios de extinción

1

Un mes después del fuego en el Bajo Aragón Histórico: «Hay que actuar ya, si no será catastrófico y más costoso»

Fiestas, food trucks, acampada y transporte gratuito: todo preparado en Alcañiz para el Gran Premio de Aragón

La plaza de España recuperará la fiesta nocturna de MotoGP, mientras Mendizábal concentrará parte de la programación musical. Además, habrá autobuses gratuitos a Motorland, tres aparcamientos para motos y tres...

Comentar

Fiestas, food trucks, acampada y transporte gratuito: todo preparado en Alcañiz para el Gran Premio de Aragón

Miguel Ángel Estevan: «Queríamos devolver la fiesta de MotoGP a la plaza de España y así será, es un lugar excepcional para enseñar a los visitantes»

ENTREVISTA. El primer edil ha señalado la A-68 como un hándicap de cara a que Motorland forme parte del calendario habitual del mundial

Comentar

Miguel Ángel Estevan: «Queríamos devolver la fiesta de MotoGP a la plaza de España y así será, es un lugar excepcional para enseñar a los visitantes»

Los bomberos forestales mantendrán la huelga indefinida hasta que haya «un calendario real de negociación»

Trabajadores de Sarga se han concentrado ante el Justicia de Aragón para exigir más efectivos y mejoras laborales. Los sindicatos piden entre 150 y 200 profesionales más y esperan «propuestas...

Comentar

Los bomberos forestales mantendrán la huelga indefinida hasta que haya «un calendario real de negociación»
Periódico del Bajo Aragón Histórico