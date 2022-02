Rocío Zapater: «Nací pronto para jugar a fútbol. La evolución del deporte femenino es brutal»

¿Cómo empezó en el fútbol?

En la época del instituto me iba las tardes al pabellón de Valderrobres donde Emilio Juan, un chico de Caspe, era coordinador de deportes. El femenino no era lo que es ahora, se creó una escuela de fútbol y yo jugaba a sala con gente 3 ó 4 años menor que yo. Fue él, cuando me fui a estudiar a Zaragoza el grado de Deporte, el que me habló del curso de arbitraje.

El arbitraje es duro...

(Ríe) Lo es. Empecé con 16 años y me encontraba de todo. Ha cambiado mucho y hay días que te vas orgullosa y otros en que te sientes bien pero tienes a padres en las gradas con una actitud que mancha el deporte.

Los árbitros se ven en situaciones vergonzosas por ese comportamiento de la grada, pero ¿ser árbitra lleva las críticas a otro plano del deportivo?

Los alevines tienen entre 10 y 12 años y mis peores recuerdos los tengo en esa categoría con padres gritando de todo, como que «no vales ni para fregar» o «vete a tu casa a planchar», entre otras cosas. Ser mujer tiene doble filo y van a insultar por otro lado que no es valorar el partido. El feminismo ha ayudado a que haya cambios, cuando empecé los propios niños se extrañaban de ver a una árbitra y eso ya no pasa.

Se olvidan de que en el terreno de juego hay niños.

Así es, y tenemos familia que escuchan estas cosas y a los padres les pediría que ellos o sus hijos se pongan en mi papel unas horas a ver si les decían lo mismo. Te puedes equivocar como lo hacen en Primera con el VAR, pero no dejas de ser una persona que además no te ganas el dinero con esto. Y si no lo hacemos, ¿quién va a venir a hacerlo?

¿Hay escasez de árbitros?

(Sonríe) Ahora mismo no, hace un año sí. Hicimos un curso en octubre en Calanda y han salido 6 nuevos para pitar desde pre-Benjamines con 4 años hasta Regional, donde hay gente de 40 ó 50. Cada fin de semana hay unos 25 partidos en el Bajo Aragón.

¿Hay más mujeres?

No pero en el curso salió una chica que va a empezar ahora. Fui la primera en Teruel y sigo.

¿Cómo ve la evolución que está llevando el fútbol femenino?

Es de otra dimensión, nací demasiado pronto para jugar a fútbol (ríe).

Además, tuvo que salir fuera.

Tenía unos 20 años cuando fui a Arnes (Cataluña), que creó un equipo de fútbol 7 y estuve ocho años hasta que se deshizo cuando la gente salió a la universidad. Esto sigue pasando con las chicas, que dejan el fútbol. Pasé a Horta y después a Valderrobres hace cuatro años. Fui delegada de fútbol femenino en Tortosa y los de Barcelona flipaban de cómo había subido en las Terras del Ebre. Fue un boom en general y en Primera los partidos no tienen nada que ver con lo anterior y hay deportividad, solo hay que ver el regreso de Virginia Torrecilla. Celebraron equipo y rival y eso no se ve en otros ámbitos.

¿Está demostrando el femenino que el fútbol es mucho más que eso?

Sí, tienen muchos gestos de deportividad. Cada vez empiezan más chicas aquí y me siento orgullosa de aportar mi granito de arena tanto a nivel de arbitraje como de jugar y entrenar. Lo que femenino y masculino deben fomentar es la igualdad y que no se olviden los valores del deporte en equipo. Si una jugadora brilla es por el conjunto. La amistad, compañerismo, ilusión, trabajo, cooperación… son valores a trabajar desde la base.

¿Qué mensaje le da a una chica que quiera arbitrar?

¡Que me llame! (ríe).

Y que no tema.

Exacto. Hay que pasar de la gente porque si no, no harías otra cosa. Hay días y días.

¿Y a las chicas que quieran jugar?

Adelante, que poco a poco vamos teniendo más equipos en el Bajo Aragón de fútbol sala, 11 y 7. Caspe tiene de sala y con el buen trabajo que hacen en la cantera sería interesante que salgan de 11 ó 7. En cualquier caso, hay un abanico enorme para empezar, aprender y para disfrutar.

Como técnica deportiva, ¿cómo ve la actividad en el Bajo Aragón?

Está creciendo, hay variedad y es que la vida social ha cambiado. Ahora las mujeres salen a gimnasia, a correr, a pádel, otra sale a andar con la vecina… La gente se está moviendo más que antes y se están organizando más eventos de senderismo o cross. Con la pandemia se ha notado y creo que a nivel deportivo, físico y mental es muy bueno salir de la rutina. Yo misma salgo a andar, algo que antes no me atraía. Y por trabajo he subido La Caixa ya tres veces, salgo con la bici…

¿Es una ventaja el medio rural?

Sí, tienes toda la naturaleza. Antes, pastores y agricultores se sabían todos los caminos y con el deporte se está volviendo a ello porque la gente sale, camina, explora senderos… Rutas que se habían perdido está señalizadas de nuevo.

No hace falta machacarse para llevar una vida sana.