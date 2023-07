El rock, la música más rural y la lengua hacen brillar el Franja

El rock más transgresor, la música y el baile más tradicionales, el rap y la realidad lingüística de Peñarroya de Tastavins fueron los protagonistas del XXI festival Franja Rock. Centenares de personas participaron durante todo el fin de semana en un intenso programa de actividades y en el que en realidad confluyeron varios eventos culturales. Además de ‘El Franja’, la localidad acogió la Festa de la Llengua organizada por la asociación de padres en defensa del catalán, Clarió y que tuvo como protagonista al grupo musical ZOO. De igual modo, se desarrolló el XI Campus de Música Tradicional y Popular EbreFolk.

Las actividades comenzaron ya el viernes con la actuación del grupo Pimienta Molida. Fue el sábado, tras la ya tradicional cena popular que organiza la Asociación Joven, cuanto llegó el momento de las actuaciones. Azero, Crim, Del Desierto y Animal Sound fueron en esta edición los grupos protagonistas. «Estamos más que satisfechos porque hemos tenido el masivo respaldo de todos los socios, ayuntamiento y por los cientos de personas que nos han visitado», explicó Javier Mestre, presidente de la Asociación Joven de Peñarroya de Tastavins. En total fueron más de 60 los voluntarios e integrantes de la asociación los que participaron en la organización del festival. Se trata de uno de los festivales musicales más veteranos del territorio que en sus inicios supuso un trampolín para muchos de los grupos de música rock y punk de la zona.

«Tenemos que visibilizar la lengua»

Sin duda otras de las estrellas que brillaron durante todo el fin de semana fueron el grupo musical ZOO. Tras dos años de gira con conciertos masivos como el que tuvo lugar hace varios meses en el WiZink Center de Madrid ante decenas de miles de personas, la banda valenciana fue protagonista del proyecto ZOO I-lustrat que se presentó en Peñarroya de Tastavins el fin de semana y que coincidió con la celebración de la Fiesta de la Lengua de Clarió.

El cantante de ZOO, Pantxo, ofreció un taller de rap para los más jóvenes./ ZOO.

Se trata de un proyecto infantil e intergeneracional creado por ZOO junto al educador y pedagogo Ricard Tàpera. Fue Toni S. conocido como ‘Panxo’ y que es el cantante y líder de ZOO el encargado de impartir un taller de Rap para jóvenes y niños pero en el que participaron en torno a 50 personas de todas las edades. También se llevó a cabo un taller infantil de elaboración de portadas para los cinco libros de la colección ‘ZOO il·lustrat’, basados en las canciones ‘Robot’, ‘La Mestra’, ‘Xafant Fang’, ‘Carrer de l’Amargura’ y ‘Deixa’m que caiga’.

Por su parte el educador Ricard Tàpera, y los ilustradores Helga Ambak y Carles Ubeefe, participaron en los diferentes talleres y actividades que se desarrollaron en la localidad. «Nos pareció muy interesante visibilizar la realidad lingüística de un territorio tan particular como el Matarraña. Pensamos que es un patrimonio que muchas veces no se explica o no se acepta bien lo que ello supone», explica Panxo. La fiesta culminó con la creación de un mural colectivo en una de las calles de la Peñarroya de Tastavins. «Ha sido una experiencia muy gratificante. Por unos días hemos cambiado los grandes eventos por un fin de semana en contacto con la realidad de un pueblo como Peñarroya de Tastavins», añade el cantante.

XI EbreFolk

También hubo espacio para la música tradicional y los bailes con siglos de historia. EbreFolk fue otro de los protagonistas. En este caso se llevaron a cabo varias actividades que incluyeron un taller de instrumentos infantil; taller de baile para todos los públicos con jota, fandango y bureo entre otras. En este caso se puso el énfasis en la histórica relación y similitudes de los bailes y cantes típicos del Matarraña, Bajo Aragón las vecinas comarcas de Castellón y del Sur de Cataluña. «Hemos perdido muchos pasos, bailes y músicas tradicionales que durante siglos tuvimos en común. Su recuperación actualmente no es fácil y por ello queremos difundir este patrimonio», explicó Lluís Flores, coordinador de EbreFolk.