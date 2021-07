Rosa Blasco: «Quiero que ‘Premonición’ sea un antídoto al telediario y que la gente se evada con esta historia»

Esta tercera novela no tiene nada que ver con sus dos anteriores. ¿Cómo surge ‘Premonición’?

Con la primera (‘El sanatorio de la Provenza’) tiene en común la intriga pero sí he ido rompiendo porque me gusta cambiar. La segunda (‘La sangre equivocada’) es muy intensa en todos los aspectos y me costó mucho escribirla, así que, quería que lo próximo fuera algo más ligero y un cambio de tema. Hace dos veranos en Menorca, como me gusta tanto esa isla, pensé en que tenía que escribir algo ambientado en ella. Cuando tienes mente de escritora enseguida ves situaciones que se pueden novelar y ese verano ya lo iba viendo. Empecé a tomar fotografías de emplazamientos y a pergeñar la historia. Decidí dejarme llevar por mis propias premoniciones.

Asesinatos, intriga... Pero no es una novela oscura.

Exacto. Aunque está dentro de la colección de novela negra de la editorial Maeva, quería hacer algo diferente porque también hay intrigas y asesinatos en sitios maravillosos. Quería cambiar pero manteniendo mi estilo para no decepcionar a la gente que me sigue. Por eso, dentro de cómo soy como escritora y persona, ni quería escenas de sexo duro ni tétricas porque eso es muy fácil de plasmar pero a mí no me gusta ni leerlo ni escribirlo. Quiero que este libro sea el antídoto al telediario, que la gente vea las noticias que le dejan con el estómago encogido pero coja el libro y se evada.

Hay variedad de personajes, el lector tiene para elegir.

Me encanta seleccionarlos y crearlos. Me gusta crear personajes especiales pero que te los podrías encontrar en tu día a día e incluso hay alguno real. He tenido suerte porque me relaciono con gente de todas las edades en mi vida, todas tienen su valor y me gusta la originalidad. No quiero al personaje típico de la novela policíaca y de intriga con pasados horrorosos. De hecho, sobre todo, quería una protagonista que sepa vivir la vida y que sea maravillosa.

Sólo hay que seguir la actualidad y ver que, efectivamente, a toda persona corriente le pasan cosas.

No voy a decir qué hechos concretos son pero en las tres novelas, las cosas que parecen más increíbles son las que han sucedido. Creo que quien lea ‘Premonición’ se puede identificar con muchas situaciones o personajes porque me nutro de la vida.

¿Cómo construyó a la protagonista Simonetta Brey?

Quería a una persona con arrojo y con valentía pero que en momentos de miedo también lo tenga, no quiero heroínas. Salen situaciones que yo misma podría haber vivido y al hacerla médico tengo mucha ventaja porque sé cómo reacciona una mujer joven dentro de la profesión porque yo lo he vivido. Me ha apetecido hacerla como una persona muy atractiva para hombres y mujeres, con sus virtudes, con alguna limitación y sus dudas… Sobre todo, muy humana y sin grandes problemones personales. Soy médico de familia y también quería hacer un homenaje esta especialidad que hay potenciar. Como sé del tema y casi todas las novelas, series y demás que hay transcurren en hospitales, pues Simonetta Brey, además de forense es médico de familia.

¿Habrá segunda parte?