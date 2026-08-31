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31 AGO 2026|

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Rubén y Javi Lecina conquistan su cuarto título de la Liga de Pádel de Alcorisa

Los hermanos de La Mata de los Olmos se imponen en una novedosa final a tres y se convierten en la pareja con más campeonatos en Primera División

Los hermanos Lecina, ganadores de la Liga de Pádel de Alcorisa / Padel Club Alcorisa
Los hermanos Lecina, ganadores de la Liga de Pádel de Alcorisa / Padel Club Alcorisa

Jesús Burgos31 08 2026

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Alcorisa

Deporte

Los hermanos Rubén y Javi Lecina, de La Mata de los Olmos, han vuelto a escribir sus nombres en la historia de la Liga de Pádel de Alcorisa. La pareja se proclamó campeona de Primera División después de superar una novedosa final a tres parejas, formato que se ha estrenado este año en la competición alcorisana.

Junto a los hermanos Lecina, la fase decisiva reunió a Álex Grau y Ángel Muñoz, representantes de las Cuencas Mineras procedentes de Montalbán y Utrillas, y a la pareja local formada por Aurelio y David Omedas. El título quedó resuelto tras los enfrentamientos entre las tres parejas, con los jugadores de La Mata de los Olmos como grandes protagonistas.

El primer duelo enfrentó a Rubén y Javi Lecina con Grau y Muñoz. Los mineros arrancaron con mucha autoridad y se apuntaron el primer set por un contundente 6 a 0. La segunda manga, sin embargo, estuvo mucho más equilibrada. Grau y Muñoz dispusieron de opciones para forzar el tercer set, aunque no consiguieron aprovecharlas. Finalmente, los hermanos Lecina cerraron el encuentro por 7 a 5.

Dominio ante los locales

El segundo partido resultó definitivo para decidir el campeonato. Rubén y Javi se midieron a Aurelio y David Omedas en un choque mucho más igualado de lo que refleja el marcador. Los hermanos Lecina mantuvieron siempre la iniciativa y fueron capaces de gestionar mejor los momentos decisivos para acabar imponiéndose por 6 a 2 y 6 a 3.

Con esta victoria, Rubén y Javi Lecina suman ya cuatro campeonatos de la Liga de Pádel de Alcorisa, un registro que les permite convertirse en la pareja con más títulos de la historia de la competición.

La Segunda División ya tiene finalistas

La competición también tiene encarrilada la resolución de Segunda División. La final enfrentará próximamente a Raúl Magallón, de Calanda, y Antonio Capuj, de Mas de las Matas, contra los andorranos Carlos Collados y Mario Martín, que parten como principales favoritos para hacerse con el título.

Por su parte, Segunda B y Tercera División comenzarán su competición a principios del próximo mes de octubre. Será la decimocuarta edición de una Liga de Pádel de Alcorisa que se ha consolidado como una de las citas habituales para los aficionados a este deporte en el Bajo Aragón.

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