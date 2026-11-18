El fútbol sala caspolino suma una nueva alegría de la mano de una de sus jóvenes promesas. Manuel Bordonaba Altés, portero del FS Caspe de tan solo 11 años, ha sido convocado por primera vez con la Selección Aragonesa sub-12 de fútbol sala. El guardameta participó este lunes en una jornada de entrenamiento organizada por la Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF) en Zaragoza, donde tuvo la oportunidad de compartir pista con algunos de los jugadores más destacados de su categoría.

La convocatoria, realizada por el seleccionador territorial Sergio Díaz, reunió a un total de 15 futbolistas de diferentes clubes aragoneses, entre ellos tres porteros. Bordonaba fue el único representante del FS Caspe en esta primera citación, que supone un reconocimiento a su progresión deportiva y a su rendimiento en la SuperLiga Alevín de fútbol sala, competición en la que milita actualmente. La noticia llegó por sorpresa tanto al joven jugador como a su entorno familiar. Una llamada que Manu recibió con especial ilusión.

Primera toma de contacto en Zaragoza

El joven guardameta se desplazó este lunes 16 de noviembre hasta el pabellón de Bomberos de Zaragoza, donde estaba programada la concentración a partir de las 17.15. Allí participó en una sesión dirigida por el cuerpo técnico de la Selección Aragonesa sub-12, que combinó ejercicios específicos para porteros con diferentes actividades junto al resto de futbolistas convocados.

El entrenamiento incluyó también un pequeño partido entre los propios seleccionados, una oportunidad para que los técnicos pudieran observar el rendimiento de los jugadores en situaciones de juego y comenzar a valorar sus características de cara a futuras convocatorias. En esta primera concentración participaron representantes de clubes como Cadrete, Colo Colo, Equipe Sport, Pinseque, Pirineos Sagrado Corazón y Sala 10, además del FS Caspe.

Acción del guardameta del Caspe FS durante un partido esta temporada / Cedida

Una pasión por la portería que viene de familia

La afición de Manuel Bordonaba por el fútbol sala comenzó prácticamente desde sus primeros pasos. Según explica su entorno familiar, el joven caspolino empezó a jugar casi al mismo tiempo que aprendió a caminar, siguiendo una tradición deportiva profundamente arraigada en su casa.

Tanto su padre como su abuelo defendieron durante años la portería del FS Caspe, una vinculación con el club y con esta posición que ahora continúa la tercera generación de la familia. Manu ha seguido sus pasos bajo palos y, a sus 11 años, compite en la SuperLiga Alevín, donde continúa desarrollando sus cualidades como guardameta.

Su progresión ha llamado la atención de los responsables de las categorías inferiores de la Federación Aragonesa, que han decidido incluirlo entre los tres porteros seleccionados para esta primera sesión de trabajo.