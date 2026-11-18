Motorland Aragón continúa reforzando su apuesta por la formación y la captación de talento joven en el sector del automovilismo y el motociclismo de competición. El complejo alcañizano, en colaboración con MotoStudent, ha puesto en marcha el programa ‘MotoStudent Scholarships 2027’, una iniciativa que contempla la concesión de cinco becas para facilitar el acceso de los participantes de la competición universitaria al Máster en Ingeniería del Motorsport.

Cada una de las cinco ayudas consistirá en una bonificación del 25% sobre el coste de la matrícula de la séptima edición del máster, cuyo inicio está previsto para el próximo 8 de enero. Con esta iniciativa, ambas entidades buscan reconocer el esfuerzo, el compromiso y la capacidad técnica de los estudiantes, además de favorecer su incorporación a la industria profesional de la competición.

Durante meses, los integrantes de los equipos universitarios de MotoStudent afrontan el reto de diseñar, desarrollar y fabricar sus propias motocicletas de competición. Un proceso en el que deben superar diferentes desafíos técnicos, gestionar recursos limitados y trabajar de manera conjunta hasta llevar sus respectivos proyectos a la pista del circuito alcañizano.

Precisamente, el objetivo de este nuevo programa de becas es dar continuidad a esa experiencia adquirida durante la etapa universitaria y facilitar que los jóvenes puedan seguir desarrollando sus capacidades mediante una formación especializada y vinculada directamente a las necesidades de la industria del motor.

De la competición universitaria al ámbito profesional

El Máster en Ingeniería del Motorsport de Motorland Aragón cuenta con un programa formativo de 60 créditos ECTS y se desarrolla en modalidad semipresencial. La formación combina contenidos técnicos especializados con actividades prácticas vinculadas a eventos de competición, así como el aprendizaje directo de la mano de profesionales y empresas del sector.

Podrán optar a las cinco becas tanto los integrantes de equipos que hayan participado en anteriores ediciones de MotoStudent como los estudiantes que formen parte de la actual novena edición, siempre y cuando cumplan con los requisitos académicos de acceso al máster. Para acceder a las ayudas no será necesario haber obtenido ningún premio durante la competición universitaria ni haber desempeñado un cargo específico dentro del equipo. Durante el proceso de selección se tendrán en cuenta la experiencia adquirida por los candidatos en MotoStudent, su motivación y su proyección profesional.

Cabe recordar que la competición internacional, de carácter bienal, volverá a reunir a estudiantes universitarios en Motorland Aragón con motivo de la gran final de su novena edición, que se celebrará del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2027.

Solicitudes abiertas hasta el 2 de diciembre

El plazo de presentación de candidaturas arrancó el pasado lunes 16 de noviembre y permanecerá abierto hasta el próximo 2 de diciembre. Los interesados deberán registrar sus datos a través de la página web del Máster en Ingeniería del Motorsport de Motorland Aragón.

Una vez formalizada la solicitud, el equipo de admisiones se pondrá en contacto con los aspirantes para solicitarles la documentación necesaria y proceder a la valoración de sus candidaturas. La resolución de las cinco becas está prevista para el viernes 4 de diciembre, poco más de un mes antes del inicio del curso académico.

Con este nuevo programa, Motorland Aragón estrecha los vínculos entre dos de sus proyectos formativos y deportivos y refuerza su papel como punto de encuentro entre el talento universitario y la industria profesional de la competición.