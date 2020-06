Salomón Amador: «Lo llevé a una zona en la que yo sabía que no tenía escapatoria»

Salomón Amador, Salo para los amigos, estaba en casa de sus padres cuando supo que el Rambo de Requena había disparado a un agente en Muniesa. Decidió marcharse a su casa para encerrarse y hacer caso a las recomendaciones del ayuntamiento de no salir de su domicilio hasta que lo detuvieran. Iba en su coche y antes de encerrarse paró a comprar tabaco. Al volver a arrancar, vio a un hombre corriendo y sospechó que podía ser el Rambo de Requena, ya que conocía su rostro debido a que la Guardia Civil ya distribuyó hace semanas una foto suya.

Salomón decidió tenderle un pequeña emboscada, le siguió y le esperó al final de una calle por la que sabía que iba a pasar corriendo. «He intentado atropellarle pero he fallado. Al intentar huir se me ha calado el coche por meter la tercera en vez de la primera y, a lo que he arrancado, lo tenía dentro del coche», explicó este lunes Amador, que es hermano del alcalde de Andorra.

«He empezado a pitar y a chillar y me ha dicho que no quería hacerme daño, que sólo necesitaba mi ayuda. No me ha apuntado ni he visto su arma, solo una bandolera, por lo que entiendo que la llevaba detrás», puntualizó el vecino, todavía nervioso porque «podría haberme matado».

El ‘Rambo de Requena’./ L.C.

El fugitivo le pidió que le sacara de Andorra pero Salomón le explicó que era imposible salir del pueblo en coche porque había controles en todos los accesos. «Entonces ha sido cuando se me ha ocurrido ofrecerle llevarle a algún sitio en el que fuese fácil capturarle», explicó. Y así Salomón le llevó a la zona de bancales en la que posteriormente fue detenido.

«Le he dicho que desde ahí podía ir a pie y le he dado unas indicaciones. Me ha pedido que si se podía llevar una fiambrera que llevaba en el coche y le he dicho que sí y me ha dado las gracias. Cuando se ha bajado de mi coche he ido al primer puesto que he encontrado y les he dicho dónde lo había dejado para que fueran a detenerlo», indicó.

Salomón estuvo varias horas declarando en el cuartel de la Guardia Civil y explicando a los agentes cómo había sido todo. Después acudió a la plaza del Regallo para explicar lo sucedido. Los andorranos aplaudieron su valentía, arrojo y sangre fría para guiar al delincuente a un lugar en el que no había escapatoria.