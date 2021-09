El Salud no ofrece soluciones a corto plazo a la falta de 15 especialistas en el Hospital de Alcañiz

La consejería de Sanidad no ha propuesto ninguna solución a corto plazo ni nueva a la acuciante falta de especialistas en el Hospital de Alcañiz, centro que ha perdido al 15% de su plantilla desde comienzos del verano y que con las próximas jubilaciones prevé que las bajas sigan creciendo. El gerente del Salud, Chema Arnal; y el director de Coordinación Asistencial, Félix Pradas; han acudido este miércoles a la capital bajoaragonesa para reunirse con la dirección médica y una decena de jefes de servicio después de que el 80% de los facultativos consensuaran una carta remitida a la consejera de Sanidad a finales de junio en la que alertaban de la complicada situación que se encuentra el centro sanitario. Los médicos trabajan al límite y ya se han tenido que cerrar todas las consultas de Medicina Interna y el servicio de Hospitalización a Domicilio, el que permite que el Hospital no se colapse en invierno, agoniza con un solo médico.

Para hacer visible su malestar decenas de sanitarios y algunos ciudadanos se han concentrado a las puertas del Hospital unos minutos antes de la llegada de Arnal y Pradas con pitos y carteles aunque no han podido ver a los representantes del Salud ya que han entrado por otro acceso.

Concentración de sanitarios y ciudadanos a las puertas del Hospital este miércoles / L. Castel

El compromiso del gerente del Salud ha sido el de convocar oposiciones un año y concurso de traslados al siguiente de forma consecutiva para que los profesionales que acudan a los hospitales periféricos sepan que en unos años se podrán marchar a Zaragoza. También la de seguir ofreciendo contratos mixtos en las especialidades con más problemas por lo que para lograr trabajar en el Miguel Servet o el Clínico haya que pasar consulta una jornada a la semana en un hospital periférico. En estos momentos solo hay dos contratos mixtos en Alcañiz: una reumatóloga del Servet pasa consulta mañana y tarde un día a la semana y un dermatólogo también se desplaza a la capital bajoaragonesa para cubrir este servicio.

Han anunciado que se va a resolver la oferta pública de empleo «lo antes posible» -los exámenes de las primeras especialidades empiezan en septiembre y se intentará que su resolución no se demore más allá de los plazos imprescindibles- y dando prioridad a las necesidades de estos centros en la cobertura de plazas.

Estas propuestas no han convencido a los médicos, ya que entienden que no es más que comprometerse a cumplir lo que marca la legislación y que no se ha anunciado nada nuevo. También han tildado de «pequeño parche» los contratos mixtos. En sus intervenciones han mostrado su malestar porque se encuentran en una situación límite al no cubrirse las plazas que han quedado vacantes cuando se hizo efectivo un concurso de traslados y una oferta de empleo. Esto, unido a varias bajas, ha provocado que el Hospital haya perdido a 15 especialistas. “En Aragón se lleva mucho tiempo sin dar importancia a los hospitales periféricos, no se los ha hecho atractivos. Se ha creado una mala sensación y que los médicos que terminan el MIR no quieran venir a los centros comarcales e incluso a Teruel capital”, ha apuntado uno de los especialistas que asistieron a la reunión.

En la cita también se ha hecho constar el malestar porque no haya acudido a Alcañiz la máxima responsable política a la que se remitió la carta, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, cuando un día antes estuvo en el Hospital de Huesca anunciando la incorporación del servicio de Radioterapia. También se preguntó por la ausencia de la gerente del sector, Perla Borao, quien también recibió por escrito la queja de los médicos.

Según fuentes del Salud, Arnal y Pradas han trasladado «su compromiso de incorporar reuniones periódicas para atender de primera mano las necesidades e inquietudes de estos profesionales así como por seguir trabajando las posibles soluciones a la falta de especialistas».

Habrá problemas con las guardias

Medicina Interna ha perdido tres especialistas; Urología y Radiología dos; una plaza y media en Neurología y Urgencia, uno en Oncología, Microbiología, Oftalmología y Anatomía Patológica; y media plaza en Rehabilitación y Otorrinolaringología.

A ello se le suman las bajas que se prevén próximamente. Con la próxima jubilación del jefe de Radiología se van a quedar solo dos radiólogos de una plantilla de cinco. Las guardias de este servicio las realizan por un lado dos radiólogos que “ya no pueden más” y por otro a través de la teleradiología (especialistas de Zaragoza o Teruel interpretan las pruebas). Por su parte, Urología se ha quedado con la mitad de sus facultativos, dos de sus cuatro médicos que deben asumir todas las guardias y ya han dado de plazo hasta octubre para que la situación cambie.