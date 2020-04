Salvador Berlanga: «Educar es algo mucho más amplio que trasladar un contenido»

¿Cómo estás?

¿A qué dedicas las horas en estos momentos?

Preparar el regreso a la normalidad...

¿Qué te ha enseñado este confinamiento?

He aprendido que el mundo merece la pena vivirlo. Merece la pena vivir el exterior, con la gente, y dar besos y abrazos. Es curioso que ahora estamos llamando más que en Navidad. Estamos trayendo ese momento de relación máxima a este tiempo. Yo jamás había hecho una videollamadas y ahora llevo 50.000. Yo mismo, en mi propia página de Facebook puse que el que quiera hablar conmigo o le apetezca hablar yo me ofrezco, lo conozca o no. Pues oye, me está llamando mucha gente. Vi que lo había hecho Luz Casal, claro ella es famosa y yo no, pero me han llamado un montón de ex alumnos del CRIET. Gente que hacía muchísimo tiempo que no hablaba con ella. Ha servido para reconquistarnos, hay que sacar lo mejor de esta crisis.