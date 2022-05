Samper de Calanda recupera la devoción en las calles por Santa Quiteria con procesión, misa y vino español

Día grande para Samper de Calanda que ha recuperado este domingo 22 de mayo su procesión por Santa Quiteria. Como es habitual se ha podido disfrutar de una misa baturra en la Iglesia de San Salvador y un vino español en el patio del Ayuntamiento. La devoción ha vuelto a llenar las calles de la localidad con la comitiva integrada por las Reinas, autoridades municipales e invitados, así como la Rondalla, con la participación de Isidro y Lucía Claver. Todos ellos arropados por vecinos y visitantes, algunos portando el traje regional.

Concluida la procesión, la iglesia acogía la misa baturra, con una emocionante jota en solitario en honor a la patrona a cargo de Lucía Claver. «Espero que haya gustado. El día de hoy ha sido muy especial, hemos acompañado en la misa y la ronda, poniendo nuestro granito de arena y lo hemos pasado muy bien. Siempre me visto de baturra y salgo a la procesión, lo vivimos con mucha emoción», ha destacado Lucía.

Lo cierto es que había muchas ganas de recuperar la tradición entre los vecinos. «Es de las fiestas que más me emocionan, me suelo vestir todos los años de baturra y esta vez ha sido especial porque me acompaña mi hija», destacaba Gema Martín, vecina de Samper. Para Carmen Marco, otra habitante de la localidad, la tradición «la lleva en el corazón», al participar en la cita desde pequeña. «Mi madre se llamaba Quiteria, este día no se olvida jamás, es un día de sentimiento. Solo de ver a más gente en el pueblo y la Iglesia llena, para mi es muy espacial», resaltaba. Joaquín Lucea, miembro de la Cofradía de Santa Quiteria celebraba que todo haya ido «según lo previsto». «Lo hemos celebrado muy bien, con baile por la tarde y cena», destacaba.

La jornada ha continuado a partir de las 17.00 con un taller medioambiental de animales exóticos y mascotas curiosas y a partir de las 20.00 se ha realizado el baile con la orquesta Venus y la cena de convivencia a partir de las 22.00. Los festejos continúan y, mientras llega la romería del próximo sábado, en Samper se sigue desarrollando la Semana Cultural con gran variedad de actividades. «Finalizamos el sábado con la subida de la Virgen a Santa Quiteria. Vecinos y visitantes disfrutaremos de esa gran comida de conejo con judía», destacaba el alcalde Alfonso Pérez, quien celebraba la respuesta «muy positiva y la alegría» del público en una de las jornadas más importantes del año.