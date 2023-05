Samper de Calanda visibiliza el sector ganadero en una feria donde han tenido cabida también la artesanía y la alimentación

La ganadería, la alimentación y la artesanía se pusieron de manifiesto este fin de semana en Samper de Calanda a través de una feria anual en la que multitud de feriantes pudieron mostrar sus productos. A los stands del recinto le acompañaba una muestra ganadera de ovino, vacuno y equino. Esta parte de la feria atrajo la atenta mirada de multitud de visitantes que han recorrido las afueras de la localidad en estos dos días.

Pieles Domingo, Quesos Fanbar, la Salazonera Aragonesa, la Asociación de Los Amigos de los Balsetes o la panadería Formento fueron algunos de los comercios que se establecieron en el recinto sin faltar a la cita. «Los dulces y los preparados para llevar son lo que más nos están comprando», reconocía Raquel Secanella, de la panadería Formento. Por su parte, en la quesería, el queso denominado ‘Tambor’ era el que más triunfaba, así como los vinos de la tierra. No fueron pocos los visitantes que pasaron por este puesto para saborear alguna delicia láctea acompañada de algo que beber. Por su parte, a Pieles Domingo, le beneficiaba que esta fuera también una feria ganadera, pues los artículos dedicados a los animales, como los cencerros, o los que están pensados para los ganaderos, como algún tipo de alpargata, también tenía su público en esta cita. No obstante, no les faltaban tampoco interesados en complementos para hombre y mujer hechos en piel.

Asimismo, a la entrada del recinto ferial llamaba especialmente la atención el puesto del Ayuntamiento de Samper de Calanda, el cual incluía un par de gafas de realidad virtual a través de las cuales se podía revivir el último Jueves Santo durante el acto de Romper la Hora. Esta grabación de 360º permitía a quien se colocaba las gafas sentir que se encontraba en el medio de la plaza del Ayuntamiento, rodeado de los alabarderos y los tambores y bombos. Por la novedad de estos instrumentos tecnológicos, por esas gafas no dejó de pasar gente a lo largo de todo el fin de semana. Todos ello, con cara de asombro durante y después de su uso.

Así, con picos de afluencia en momentos cumbre como el final de la mañana, la feria fue recibiendo a centenares de personas. A esta cita se unió el encuentro futbolero entre el equipo local y el Chiprana C.F., lo cual hizo que ya en la mañana del domingo se vieran bufandas y camisetas del color del equipo chipranesco, dado que este partido era de importante relevancia para los visitantes.

La ganadería tuvo su protagonismo especial en dos momentos del fin de semana. El domingo se realizó un paseo con burros para los más pequeños, los cuales disfrutaron enormemente junto a los animales. Pero, además, se llevó a cabo este mismo día una muestra de trashumancia. Cuando se acercaba el medio día, estos animales que se habían sacado a pastar por la mañana fueron devueltos al recinto. Para ello, los ganaderos, subidos sobre sus caballos, procedieron a encerrar al ganado vacuno de nuevo, demostrando sus habilidades en la práctica de la trashumancia. Los más pequeños, pero el público de todas las edades en general, no dudaron en acercarse a las vallas del recinto para no perderse el recorrido que estaba realizando el ganado de vuelta a los establos de la feria.

Con todas estas actividades se puso de manifiesto la presencia de la ganadería y se visibilizó este oficio, objetivo principal de la organización de esta cita anual centenaria. «Es un sector que está sufriendo mucho, cada vez son menos los ganaderos que quedan ejerciendo la profesión, pero son fundamentales para el mantenimiento de la población en los pueblos», destacó Fidel Falo, concejal de Ferias del Ayuntamiento de Samper y veterinario de la localidad.

Esta cita se inauguró en la mañana del sábado, momento al que acudieron las Reinas de las fiestas del 2023 mayores e infantiles, las autoridades locales y una invitada por parte del alcalde, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto. «El primer edil, siempre me había insistido en que viniera, pero hasta este año no me ha sido posible. Me parece fundamental que se mantenga esta feria y que se de a conocer la importancia de este sector», señaló la consejera durante su visita. El alcalde, Alfonso Manuel Pérez, por su parte, destacó la importancia no solo de esta cita para la localidad, sino de todo el mes de mayo. A partir de este lunes comienza en Samper de Calanda la semana cultural, cargada también de actos, y la celebración en honor a San Isidro y Santa Quiteria.