Samuel García, atleta del Matarraña Team, completa la Travesera Picos de Europa: «Es una de las carreras de ultra distancia más duras y técnicas de España»

El atleta del Matarraña Team, Samuel García, completó el pasado fin de semana la Travesera Picos de Europa, una carrera ultra trail que presenta una distancia de 74 kilómetros y un desnivel de más de 6.500 metros. La prueba contó con una participación de 450 corredores, pero debido al calor extremo con temperaturas cercanas a 30ºC en valles y canales, esta fue la edición que tuvo más abandonos.

Tan solo un poco menos de 250 atletas cruzaron la línea de meta y entre ellos se encuentra Samuel García. «Más del 50 por ciento de los participantes se rindieron, y puede deberse a que Picos de Europa es una de las carreras de ultra distancia más duras y técnicas de España, junto con la del Valle de Tena», afirma sobre la dureza del recorrido.

El calor cambia los planes

García tenía previsto acabar la carrera en doce horas y media, pero finalmente completó un tiempo de quince horas y diecisiete minutos tras verse obligado a parar en avituallamientos. «Llegué al kilómetro 50 cumpliendo con los tiempos que había fijado, pero en ese momento el calor era brutal y decidí bajar el ritmo e hidratarme bien», explica.

Según García, por motivos de seguridad, la organización no dejó pasar a personas que iban con más retraso y el helicóptero tuvo que intervenir para rescatar a 16 personas. «En el avituallamiento donde teníamos la bolsa de vida, adelantaron la hora de corte para que no se metiese gente en la zona más calurosa en las horas del mediodía», destaca.

Un debut en una dura carrera

Esta era la primera vez que el atleta del Matarraña Team recorría los Picos de Europa, por lo que optó por terminar caminando en lugar de corriendo. "El tramo que me resultó más complicado fue el que a priori era el más sencillo y menos técnico, porque en aquel momento ya no me quedaban fuerzas y había superado toda la parte más dura y técnica", expresa. El momento más difícil de la carrera al que hace referencia es la Canal de Hidieyu, una gran subida de 1.300 metros de desnivel positivo con una distancia de 4 kilómetros.

La Travesera Picos de Europa comienza en la zona del Repelao, donde se encuentra la Virgen de Covadonga. El recorrido atraviesa los tres macizos que componen los Picos de Europa y cruza la provincia de León y las comunidades de Asturias y Cantabria. Además, se caracteriza por ser una zona muy escarpada y técnica de roca caliza. "Se te deshacen los pies porque todo el rato estás pisando roca, el terreno no es sencillo en ningún tramo y las subidas y bajadas son muy verticales", indica García.

Enfocado en el Valle de Tena y el Aneto

La continuidad y la constancia son los dos factores clave en los que se ha basado la preparación de García para la Travesera de Picos de Europa. "Para completar este tipo de carreras tienes que llevar años de bagaje y durante esta temporada he realizado otras carreras más cortas con el Mataraña Team, además de la Copa de Aragón con el fin de preparar la prueba", expresa.

El resto de carreras de alta montaña que va a completar este verano las lleva preparando desde principios de año. Entre los próximos retos que tiene por delante García se encuentra el trail Valle de Tena y el Campeonato de Aragón, en el que se le da la vuelta al Aneto y se celebra el 18 de julio.

En el Campeonato de Aragón, competirá en equipo junto con dos de sus compañeros del Mataraña Team, David Vidal y Diego Hernández. García no es del Bajo Aragón Histórico, es de Gelsa, un pueblo ubicado en la Ribera Baja del Ebro, pero eso no es un impedimento para defender la camiseta del conjunto matarrañense. Esta es su cuarta temporada compitiendo en el Matarraña Team: "Hay muy buen ambiente en el equipo, hacemos muchas actividades y carreras juntos y lo bueno es que no estoy lejos de mi pueblo".