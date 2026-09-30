Cinco futbolistas bajoaragonesas se alzan en las convocatorias de las selecciones autonómicas sub-16 y sub-14

El fútbol femenino del Bajo Aragón Histórico tendrá una destacada presencia en las selecciones aragonesas Sub-16 y Sub-14. El Alcañiz Club de Fútbol aporta a Nisrine Zahouani y Blanca Calvo Yebra a ambos combinados, mientras que otras dos futbolistas alcañizanas, Sara Borges y Nerea Martín, y la alcorisana, Carlota Gasión, también han sido citadas como jugadoras del Real Zaragoza SAD.

El Alcañiz C.F. será el único equipo del Bajo Aragón Histórico con representación directa en las dos categorías, una circunstancia que pone de relieve el trabajo que se viene realizando en el fútbol base y el fútbol femenino de la entidad alcañizana.

A esta presencia se suma la de Sara Borges y Carlota Gasión, jugadoras alcañizana y alcorisana respectivamente del Real Zaragoza, que forman parte de las siete futbolistas que el conjunto maño aporta a la Selección Aragonesa Sub-16. Borges ya estuvo convocada en la última llamada, celebrada a principios de septiembre.

Cuatro jugadoras alcañizanas en las selecciones

La representación bajoaragonesa se completa en la categoría Sub-14 con Nerea Martín, también alcañizana y jugadora del Real Zaragoza SAD. De este modo, Alcañiz cuenta con cuatro futbolistas en las dos selecciones femeninas aragonesas: Nisrine Zahouani y Sara Borges en la Sub-16, y Blanca Calvo Yebra y Nerea Martín en la Sub-14. Las cuatro se incorporarán a la dinámica de sus respectivas selecciones, que comienzan esta semana la preparación de cara a los Campeonatos de España de sus categorías.

Orgullo para el Alcañiz C.F.

Desde el club han celebrado las convocatorias de ambas jugadoras y han destacado la importancia de estas oportunidades para su desarrollo. "Esta convocatoria reafirma nuestra apuesta por el fútbol base y por nuestros jóvenes, y nos hace felices ver cómo crecen, tanto deportiva como personalmente», señalan desde la entidad. El Alcañiz Club de Fútbol ha trasladado su felicitación a Nisrine Zahouani y Blanca Calvo Yebra, a quienes anima a disfrutar de la experiencia y continuar progresando en su formación futbolística.