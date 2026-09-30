Motorland busca la causa solidaria que protagonizará La Invernal 2027

Motorland Aragón ha abierto el plazo para que asociaciones y entidades sin ánimo de lucro presenten sus proyectos con el objetivo de convertirse en la causa benéfica oficial de La Invernal 2027. Las candidaturas podrán enviarse hasta el próximo viernes 16 de octubre, incluido, y un comité evaluador del circuito será el encargado de seleccionar la iniciativa a la que se destinarán los ingresos de la próxima edición.

La Invernal volverá a abrir el calendario deportivo de Motorland y transformará el trazado alcañizano en un punto de encuentro entre deporte popular y solidaridad. La cita reúne cada año a deportistas, familias y aficionados en disciplinas como el atletismo, el ciclismo, el patinaje, las BTT y las caminatas populares.

Dieciséis años vinculada a causas sociales

Desde sus inicios, La Invernal ha ido más allá de la competición deportiva y ha convertido la participación en una herramienta para apoyar diferentes causas solidarias en Aragón. Los ingresos generados por el evento se destinan cada edición a una entidad o proyecto social.

Con esta nueva convocatoria, Motorland pretende continuar con esta línea de colaboración con colectivos y asociaciones, aportando tanto los recursos económicos recaudados durante el evento como la visibilidad y repercusión mediática que genera la prueba.

Cómo presentar las candidaturas

Las entidades interesadas en optar a ser la causa oficial de la decimosexta edición de La Invernal deberán remitir su solicitud por escrito al correo electrónico marketing@motorlandaragon.com.

La memoria presentada deberá recoger información detallada sobre la labor que desarrolla la entidad, los objetivos sociales que persigue, los plazos previstos, en caso de que los haya, y el destino concreto que se dará a los fondos recaudados. Además, será necesario adjuntar el correspondiente certificado de asociación sin ánimo de lucro.

Una vez finalizado el plazo de presentación, el comité evaluador de Motorland Aragón analizará las propuestas recibidas y seleccionará el proyecto que, según los criterios establecidos por la organización, pueda generar un impacto más efectivo y directo en la comunidad.

La iniciativa permitirá también a la entidad seleccionada utilizar La Invernal como plataforma para dar a conocer su labor, captar apoyos y acercar su proyecto a los participantes y al público del evento. La fecha definitiva de celebración de La Invernal 2027, prevista inicialmente para finales de enero, así como las diferentes modalidades deportivas y el proceso de inscripción, serán comunicados próximamente por Motorland Aragón.