Denuncian retrasos de más de una hora en el tren Barcelona – Caspe – Zaragoza: «Salí a las 9 de la mañana de casa y llegué al destino a las 9 de la noche»

Lo que iba a ser un viaje en tren de dos horas y 18 minutos se acabó convirtiendo en un trayecto de casi doce horas entre cancelaciones, esperas y retrasos. Es lo que le ocurrió a varios usuarios este martes al realizar el trayecto Tarragona - Nonaspe de la línea Barcelona - Caspe - Zaragoza.

El primer convoy, que debería haber partido de Tarragona a las 10.14, no salió por las lluvias torrenciales que descargaron en Cataluña. Sin embargo, los pasajeros denuncian «que no se les ofreció ninguna alternativa para llegar al destino». «Unos diez minutos antes de la hora prevista apareció en la pantalla que se había cancelado. Pregunté si el tren de la tarde iba a salir y me dijeron que, en principio, figuraba que sí, pero que tampoco podían confirmármelo», explican.

El siguiente tren tenía las 17.14 como hora de salida de Tarragona y acabó partiendo aproximadamente a las 18.40. "Empezó a aparecer el retraso en las pantallas y al principio ponía que era de diez minutos. Fue sumando tiempo y al final se retrasó más de una hora", reiteran. Además, los pasajeros también tuvieron que cambiar de tren en Mora la Nova (Tarragona), lo que todavía alargó un poco más el viaje. "Llegué a casa a las nueve de la noche, cuando teóricamente lo iba a hacer a las 12.30. No quiero imaginarme la hora a la que llegarían otros usuarios cuyo destino era Zaragoza", concluye.

Renfe habla de "problemas en la infraestructura ferroviaria"

Por su parte, Renfe explica que los retrasos del tren que parte a las 15.45 de Barcelona Sants fueron debidos a "un problema en la infraestructura ferroviaria". Esta está gestionada por Adif, que a través de su red social X informó de que «los trenes que circulan por vía de ancho convencional entre Tarragona y Barcelona registran retrasos por una incidencia en la explotación ferroviaria en Altafulla». «Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible», expusieron. Según publicaron a través de la red social a las 17.24, «la circulación tendía a normalizarse».

Cabe recalcar que Renfe informó a través de un comunicado por la mañana de los trayectos que habían sufrido modificaciones y de los que habían sido cancelados. También señaló que durante la tarde se esperaba que el servicio operara con normalidad y no se produjeran más modificaciones ni suspensiones de la circulación.