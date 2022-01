Un San Antonio en Mas de las Matas sin procesiones pero con Mochiganga

En Mas de las Matas volvieron a sonar los versos de la Mochiganga y esta vez, de nuevo desde el remolque y de forma presencial. Este sábado 22 y en una agradable mañana arropada por el sol de invierno, Luis Borrás volvió a dirigirse a sus vecinos a los que arrancó aplausos, risas y también mucha nostalgia por los últimos meses y al recordar a los que ya no están. La pandemia centró el discurso pero no todo. Hubo menciones para hechos acaecidos últimamente en el pueblo o en la zona, como los proyectos eólicos. «Estos versos son los más recientes, se han metido a última hora y creo que es el hecho más destacado ahora, está bien que haya renovables pero no así como lo están planteando», dijo una vez terminada la faena.

Este año mencionó al «triunvirato» en referencia a Antonio Sisqués, Miguel Ángel Royo y él mismo, que fueron los que prepararon la Mochiganga con apoyo del presidente de la cooperativa. «Hicimos un grupo de whatsapp y han aportado muchas cosas, yo no tenía muchas ganas de preparar nada y el año pasado tener que hacerlo grabado y emitirlo por el pregón fue muy triste. Ellos han dado el empujón y entre todos lo hemos sacado adelante«, se sinceró. «Ha funcionado y creo que podría quedarse así la fórmula porque entre más gente se aporta mucho más y todo queda mucho más completo», añadió.

En el Mas, poco a poco tratan de ir recuperando cierta normalidad y por eso se decidió organizar fiestas. «Entre Ayuntamiento, comisión y cooperativa pensamos que podíamos ir programando algún acto, todo lo que sea en la calle y con la precaución y responsabilidad individual, puede salir adelante», dijo la alcaldesa, María Ariño. «Esta fiesta es muy tradicional en el pueblo y pensamos que algo se podía hacer, antaño se encargaba la cooperativa y ahora, por temas económicos, es más la comisión y el ayuntamiento pero estamos para lo que haga falta», añadió el presidente de la cooperativa, Adolfo Cortés.

Se han organizado diferentes actos durante el fin de semana como hoguera y vaquillas, que gozaron de una alta participación. Ni sábado ni domingo se celebra procesión, desde la parroquia se decidió tomar esta decisión así como la de eliminar el reparto de pan bendito, por evitar cualquier riesgo de contagios tal y como explicó el párroco al terminar la misa por San Antonio.