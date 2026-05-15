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15 MAY 2026|

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San Isidro bendice el término municipal y a los agricultores de Alcañiz: «Le pedimos que nos deje trabajar con normalidad»

FOTOGALERÍA. Los agricultores han participado en la procesión hasta el cuartelillo. La Cooperativa de Pueyos organiza los actos en honor al patrón en la ciudad

La procesión de San Isidro en Alcañiz este viernes./ M.M.R.
La procesión de San Isidro en Alcañiz este viernes./ M.M.R.

Marina Monreal15 05 2026

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Alcañiz

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Luchando contra el viento ha tenido que salir el palio de la Iglesia Mayor de Alcañiz para la procesión de San Isidro. La Cooperativa de Nuestra Señora de Pueyos ha organizado la celebración del patrón de los agricultores, que cada año se conmemora el 15 de mayo. Muchos han sido los que han querido acompañar al santo y asegurarse de que la bendición llegaba a toda la extensión del término municipal.

El presidente de la Cooperativa, Luis Egea, ha explicado que la única petición al patrón para este año es «que nos deje trabajar durante todo el año». En este sentido, ha reconocido que, a pesar de la falta de lluvias en abril, las precipitaciones de las últimas semanas han sido muy positivas y han ayudado a recuperar una cosecha que se espera «excepcional, muy parecida a la del año pasado».

También el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, ha querido recordar la importancia que el sector agrícola tiene en la ciudad. «Trabajamos muy estrechamente con los agricultores y son los primeros en responder cuando tenemos una necesidad», ha concluido.

También han estado presentes el presidente de la Comarca del Bajo Aragón, José Miguel Celma; parte de la corporación del Ayuntamiento de Alcañiz, con Miguel Ángel Estevan a su cabeza, y representantes de Caja Rural de Teruel. La celebración ha concluido este mediodía con un vino español de hermandad para todos los asistentes en el Mercado de Abastos de la ciudad.

Momento de la bendición en la zona del Cuartelillo. / M.M.R.

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