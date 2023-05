La carrera hacia las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo se inicia oficialmente este viernes en Aragón con un escenario muy igualado entre los dos principales partidos, PSOE y PP; y con una nueva formación, Teruel Existe, que va a tener la llave del gobierno sustituyendo al PAR como el «clavico del abanico». Los partidos dieron en la medianoche el pistoletazo de salida con la tradicional pegada de carteles a dos semanas en los que los grandes mítines prácticamente se han quedado atrás salvo en las principales ciudades y lo que primará son los paseos ciudadanos y los pequeños actos en los pueblos para estar en contacto con el ciudadano. Los candidatos autonómicos se van a unir a los locales en una campaña en la que, salvo cambios de última hora, no va a pisar el Bajo Aragón Histórico. La despoblación, la sanidad, la vivienda, las renovables y las infraestructuras serán los principales temas de los que se hablará hasta el viernes 26.

Los candidatos del PSOE para revalidar las alcaldías de Alcañiz y Mirambel, Ignacio Urquizu y Mª Carmen Soler, respectivamente; números 2 y 3 a las Cortes por Teruel / L. Castel

Para el Partido Socialista, con 67 candidaturas locales en el territorio, el principal problema de la provincia de Teruel es la despoblación porque se están desarrollando nuevos proyectos y oportunidades para los que se requiere mano de obra de la que Teruel es deficitaria. «Vamos a incidir también en las políticas de vivienda y en que seguiremos prestando servicios públicos de calidad. También queremos seguir trabajando para modernizar el sector primario apoyando la ganadería extensiva y el regadío; y en la reconversión de la cuenca minera en la que se van dando pasos pero sigue siendo una carrera de fondo», precisa Ignacio Urquizu, número 2 de la candidatura del PSOE a las Cortes de Aragón y candidato a la reelección como alcalde de Alcañiz.

Los socialistas inician hoy una campaña basada en los actos en las pequeñas poblaciones y mítines centrales en Teruel y Andorra. «Los candidatos vamos a recorrernos la provincia para dar a conocer nuestras propuestas», apunta Urquizu, quien ya tiene en la agenda visitas a Ariño y La Cañada de Verich, entre otros.

El nº 4 del PP a las Cortes por Teruel, Juan Carlos Gracia Suso; y el candidato a la alcaldía de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan / L. Castel

El Partido Popular de Teruel va a trasladar a los bajoaragoneses «que hay otra manera de gestionar muy diferente a la del cuatripartito» del Gobierno de Aragón. «Sin recortes en nuestras ambulancias y en la sanidad, invirtiendo en carreteras, aplicando políticas de vivienda reales, ayudando al sector primario y reivindicando la aplicación de las ayudas al funcionamiento en el máximo que permite la Unión Europea», precisa el número 4 de la candidatura del PP a las Cortes por Teruel, el alcañizano Juan Carlos Gracia Suso.

Los populares, que han registrado 68 listas, celebrarán su mitin central en Alcañiz y también actos por todo el territorio con los candidatos autonómicos y los locales en los que pondrán como ejemplo el modo de gestionar de sus alcaldes en ayuntamientos como Alcorisa, Calanda, Albalate, Valderrobres o Cretas «para conseguir que a partir del 28 de mayo tengamos un alcalde del Partido Popular en todos los municipios, incluido Alcañiz, en el que el cambio es especialmente urgente tras cuatro años de parálisis».

El alcaldable del PAR de Alcañiz y nº1 a las Cortes por Zaragoza, Ramiro Domínguez; y la candidata en Alloza y 2 a las Cortes por Teruel, Marta Sancho / L. Castel

El Partido Aragonés es la tercera formación con más candidaturas, 45; pese a sufrir una importante bajada por su crisis interna y las dos escisiones. Su cabeza de lista por Teruel a las Cortes es también su candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Izquierdo, y el candidato a la alcaldía de Alcañiz, Ramiro Domínguez, el primero a las Cortes por Zaragoza. Los aragonesistas centran su campaña en el apoyo al sector primario y las soluciones a los problemas de los habitantes de los pequeños municipios como la vivienda. «Los que vivimos en los pueblos y somos empresarios o autónomos sabemos las dificultades a las que nos enfrentamos en nuestro día a día y eso es en lo que trabajaremos. Faltan casas y los agricultores y ganaderos se aún están peor porque con esta sequía histórica no se va a recoger la cosecha y no habrá comida para el ganado ni agua en las balsas», apunta la número 2 del PAR por Teruel, Marta Sancho.

Los aragonesistas ya han comenzado en las pasadas semanas con las presentaciones de candidaturas y en los próximos días van a organizar actos en las localidades.

El nº 3 de Teruel Existe y candidato a revalidar la alcaldía de Utrillas, Joaquín Moreno; junto al alcaldable de Alcañiz Joaquín Egea / L. Castel

Teruel Existe irrumpe con fuerza en la política local con 26 candidaturas y según las encuestas tendrá la llave del futuro gobierno autonómico. «Por primera vez entrará en las Cortes un partido trasversal en el que la ideología queda aparcada para luchar por los servicios, las necesidades y las históricas reivindicaciones que llevamos haciendo los turolenses desde hace más de 20 años», opina Joaquín Moreno, nº 3 de la candidatura y candidato a la reelección en Utrillas. La nueva formación pondrá el foco en el reequilibrio territorial; ordenar los proyectos de renovables buscando un equilibrio entre medio ambiente, industria y generación de empleo; buscar una transición justa para la cuenca minera sin «eternas promesas que no se aplican», lograr infraestructuras básicas en carreteras y mejorar la sanidad.

Estos mensajes los trasladará Teruel Existe en una campaña «cercana» con mesas-café que ya se han iniciado en todo el Bajo Aragón Histórico para que «cualquier turolense pueda acercarles sus reivindicaciones y conocer sus propuestas».

Los alcaldables de VOX en Andorra y Alcañiz, Aroha Rochela y Carlos Andreu; son los números 4 y 8 a las Cortes por Teruel / L. Castel

Vox se estrena en las locales bajoaragonesas en 13 municipios y considera que lo que más necesita la provincia de Teruel son mejores infraestructuras tanto en carreteras como en ferrocarril; y telecomunicaciones. «Hemos visto algún pueblo sin internet u otros en los que solo te puedes conectar en un punto concreto del municipio. Esto no se puede permitir porque no podemos atraer a nuevos pobladores si no tenemos una conexión en condiciones para teletrabajar ni asentar empresas», precisa Aroha Rochela, alcaldable de Andorra y número 4 de la formación a las Cortes de Aragón por Teruel.

Vox tiene mañana el mitin central en Teruel con Santiago Abascal y su cabeza de lista por Teruel, Alejandro Nolasco, que también es el candidato a las Cortes, estará «a pie de calle».

El nº 1 de CHA a las Cortes por Teruel, Chema Salvador; y el candidato a la alcaldía de Caspe, Rafa Lumbreras / L. Castel

Chunta Aragonesista estará en las papeletas de nueve localidades bajoaragonesas y repetirá número 1 por Teruel al parlamento autonómico, el ejulvino Chema Salvador. En estas dos semanas trasladarán a la ciudadanía que son «el mejor proyecto político para Aragón» y que se necesita mejorar el autogobierno para resolver los problemas «de siempre» como la falta de financiación y las dificultades de los servicios en el medio rural. Defenderán «un modelo de Estado diferente, una capacidad de financiación más adecuada y soluciones innovadoras a los problemas de siempre. «En DGA hemos demostrado que somos capaces de desarrollar proyectos de forma adecuada y eso lo vamos a trasladar recorriendo el territorio apoyando a nuestras candidaturas municipales en una campaña muy proactiva», precisa Salvador.

Los candidatos de IU en Alcañiz y La Puebla de Híjar, María Milián y Pedro Bello; son el 1 y el 4 a las Cortes por Teruel / L. Castel

Izquierda Unida propone mejorar los servicios públicos en Teruel como «la mejor receta para luchar contra la despoblación», desde la sanidad con la falta médicos y el polémico pliego de las ambulancias; las infraestructuras con el déficit en el ferrocarril y el recorte en las paradas de las líneas de autobuses estatales; y una mejor conexión a internet. En el número 1 por Teruel se estrena la alcaldable de Alcañiz, María Milián, quien hará una campaña «de calle proponiendo proyectos realistas». Se presenta en ocho municipios.

Las candidatas de Podemos a las alcaldías de Alcañiz y Andorra, Marta Prades y Mª Angeles Manzano, son la 2 y 3 a las Cortes por Teruel / L. Castel

Podemos estará en las papeletas de tres localidades y en la provincia hará valer el trabajo de su candidata autonómica, Maru Díaz, al frente de la consejería de Universidad y Ciencia. «Hemos demostrado que en Teruel la apuesta por la ciencia y la innovación también se vertebra», explica Marta Prades, número 2 a las Cortes y candidata en Alcañiz. Hoy emprende una campaña «cercana» en la que «hablarán y escucharán» a los turolenses.

El calandino Luis Esteban es el nº 1 a las Cortes por Ciudadanos en la provincia de Teruel / L. Castel

La unión de Ciudadanos y Tú Aragón, una de las escisiones del PAR, se presenta en dos localidades y tiene al calandino Luis Esteban como cabeza de lista por Teruel. Se erigen como el partido que «centra» las políticas para que «no se vaya a los extremos que perjudican a la clase media» y así lo trasladará en una campaña sin mítines y con reuniones sectoriales.