Sara Sancho: «Entre semana me dedico a la química y el fin de semana al modelaje»

¿Qué es Miss RNB España?

Es un concurso de belleza. Yo no me esperaba poder participar en un certamen de esta índole pero aquí estamos. Además estoy muy orgullosa de poder representar a mi tierra, a mis raíces, en un concurso como este a nivel nacional.

¿Cómo llegas hasta este concurso?

Fue puro azar porque mi profesión no tiene nada que ver con este mundo, ni con la moda, ni con la belleza. Las redes sociales tienen un gran alcance y hubo gente que se fijó en mi perfil. Les llamé la atención y me lo propusieron. Me escribieron para preguntarme si estaba interesada, me dijeron que les gustaba mi perfil, me hicieron una pequeña entrevista, les gusté y me propusieron representar a alguna de las provincias. Yo les dije que sí, pero que quería representar a mi Teruel (ríe).

Eres de Aguaviva pero no vives aquí en este momento.

No, ya hace 12 años que me fui por temas de estudios. Al final decides estudiar una carrera, entras en el mundo laboral y te vas apartando un poco del pueblo pero siempre que puedo aprovecho para volver y ver a mi gente.

¿Qué estudiaste?

Yo estudié la carrera de Química y luego seguí formándome. Tengo Máster y Doctorado y actualmente trabajo en el departamento de Investigación y Desarrollo de una multinacional, y la verdad es que estoy muy contenta.

¿Alguna vez te habías planteado formar parte del mundo de la belleza?

Lo cierto es que no. Jamás me lo había planteado ni se me había pasado por la cabeza pero pienso que cuando la vida te ofrece una oportunidad así hay que aprovecharla. Al final seguro que es una gran experiencia, que tendré muchas anécdotas que contar e incluso me llama la atención el poder conocerme más a mí misma en otro mundo y en otros papeles a los que no estoy habituada. Estoy ilusionada.

¿Cómo ha sido el proceso hasta ahora?

Está siendo más complicado de lo que me parecía en un inicio. Tenemos un montón de pruebas, tenemos que hacer un vídeo de presentación, una prueba de talento, un proyecto solidario… y luego tenemos que recopilar todo eso para poder presentarlo en el certamen. Y el tiempo que tenemos es muy justito. Compaginarlo con la jornada laboral está resultando complicado pero se acabará llegando a la fecha.

¿Cómo compaginas tus dos vidas profesionales?

Entre semana me dedico a la química y los fines de semana al modelaje (ríe). Así estamos, haciendo todo lo que podemos.

¿Qué es lo que te está llamando más la atención de esta experiencia?

Sin duda todos los detalles que hay que cuidar, todos los aspectos que hay que tener en cuenta: ensayar la pasarela, las poses, las caras y gestos en las fotografías… Tener todo eso presente en el momento y que quede natural está resultando más complicado de lo que pensaba. Yo creía que llegabas ahí, desfilabas y ya está, pero no, hay que tener en cuenta un montón de matices.

¿Es un mundo exigente el de la belleza?

No sabría darte una respuesta rotunda a esa pregunta pero sí se tienen en cuenta muchísimas cosas. Parece que por tener una cara bonita ya puedes estar en un concurso y no. Se tienen un montón de aspectos en cuenta: tu personalidad, carisma, forma de ser…

¿Te imaginabas otra cosa cuando accediste a representar a Teruel en Miss RNB?

Yo pensaba que la gente que estaba en este mundo vivía por y para esto pero me he dado cuenta de que no. A raíz de conocer a mis compañeras me he dado cuenta de que somos gente muy normal, de la calle, con nuestras profesiones, que quizá somos bastante nobeles y que aún así estamos dando la talla de manera muy considerable.

El apoyo entre compañeras imagino que será importante...

He tenido el gusto de conocer en persona ya a algunas de ellas y con otras nos hemos puesto en contacto a través de redes sociales. Tengo muchas ganas de conocerlas a todas, hay muy buen rollo, nos ayudamos bastante y estoy muy, muy contenta.

De cara al certamen, ¿nervios?

La verdad es que sí, incluso un poco de agobio. Esa semana tendremos pruebas deportivas, entrevistas con el Ayuntamiento, un montón de fotografías, ensayos de pasarela… Va a ser como un aprendizaje a toda velocidad. Vamos a aprender súper rápido para hacerlo lo mejor posible el día de la gala.

Además representando a Teruel...

Sí. Fíjate, es casi lo que más ilusión me hace de todo esto.

Por el momento, ¿qué has aprendido de esta experiencia?