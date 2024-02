La sarna en las cabras provoca un 20% de ingresos menos en el coto de Villarluengo

La plaga de sarna en la cabra hispánica y montés continúa extendiéndose por todo el territorio, causando un importante descenso en la población y el deterioro de las especies que aún sobreviven. Con ello, las empresas y ayuntamientos que se benefician de su caza y turismo notan los efectos económicos. Es el caso de Villarluengo, donde los ingresos derivados de la caza de cabra descienden a 40.000 euros el último año frente a 150.000 o 200.000 que la reserva solía ingresar por la venta de los permisos de caza.

En la localidad del Maestrazgo se calcula que ha muerto el 90% de la cabaña. Ante ello, están estudiando despedir al actual guarda del coto por no poder costear el salario debido al descenso de ingresos. A la perdida de recursos directos se suma la bajada del turismo de caza, así como la preocupación en la ganadería extensiva. «Primero han muerto los machos más viejos, los trofeos. Quedan muchos menos animales y los que hay o no se quieren cazar o no se pagan igual», explica el presidente del coto y también guarda del mismo, Carlos García.

Los beneficios que obtiene el coto se destinan en mejoras y limpiezas de los caminos, balsas o hacer fuentes. También para costear los daños en campos, además del puesto de trabajo directo que supone. Sin embargo, desde el pueblo -conocedores de la enfermedad-, saben que «no se puede hacer nada».

NOTICIAS RELACIONADAS

Expansión de la plaga

En 2019, Villarluengo fue de las primeras localidades del Maestrazgo en localizar casos de sarna, los que se propagaron de Ejulve. Ahora, cinco años después, ven como el recurso desaparece y la situación está llegando a otros municipios. «En los últimos años se ha vivido una grave crisis cinegética en comarcas como el Maestrazgo y Matarraña. La cabra hispánica era una fuente de riqueza muy importante y el turismo de caza está desapareciendo, el que genera recursos por los pases y trofeos, pero también el alojamiento y la manutención», remarca el portavoz del Partido Aragonés en las Cortes de Aragón y también diputado por la provincia de Teruel, Alberto Izquierdo.

Ante ello, Izquierdo hace un llamamiento a las administraciones por una situación «prolongada en el tiempo» que no se revertirá al menos en 20 años y no volverá a ser «lo que era» al ser una enfermedad endémica que «ha llegado para quedarse». «Es perder la oportunidad de un gran recurso, el Gobierno de Aragón ha trabajado, pero no se le da al sector la importancia que tiene y hay que hacer una apuesta definitiva y una inversión real para eliminar la sarna y mantener los cotos y puestos que genera la caza porque es gente que vive en el territorio», añade.

Entre las medidas que sugiere, está la autorización de caza con métodos profesionales financiados o la colaboración entre entidades, cazadores y agricultores. Por su parte, el director general de Caza y Pesca del, Jorge Valero, responde que «la sarna en las cabras nos preocupa mucho, y también en los zorros».

Quienes por trabajo o afición conocen el desarrollo de la sarna, advierten de su expansión. En el Maestrazgo, todos los términos municipales han detectado casos de escabiosis, siendo Allepuz, Tronchón y La Iglesuela del Cid las últimas incorporaciones. En total, en el Maestrazgo, Matarraña, Cuencas Mineras, Bajo Aragón, Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín hay 70 poblaciones con casos de sarna.

Además, el portavoz del PAR alerta de las afecciones que pueda causar en la ganadería, muy importante en la zona: «La ganadería extensiva convive con estos animales salvajes, vemos que la enfermedad epizoótica afecta a la fauna cinegética y la sarna puede poner en jaque al ganado». Sin embargo, desde la comarca matizan que, por el momento, no está afectando a explotaciones.

Municipios afectados por la sarna