¿Se abrirá al público el GP de Aragón?

¿Motorland permitirá la entrada de aficionados al Mundial de Motociclismo? Es una incógnita todavía pero puede que la respuesta llegue la próxima semana, cuando hay previsto un Consejo de Seguridad para comenzar a preparar el dispositivo para el Gran Premio de Aragón de MotoGP, que se celebrará del 10 al 12 de septiembre.

Circuitos como el de Montmeló (Cataluña) ya acogió a 1.000 personas el pasado domingo 24 de mayo para asistir al Campeonato de Catalunya de Motociclismo. Las entradas se distribuyeron de forma gratuita y con el objetivo de servir como previa al Gran Premio de MotoGP que tiene lugar este fin de semana con público en las gradas.

Montmeló puso las entradas de MotoGP a la venta en febrero, con un descuento del 50% y un certificado ‘Anti-covid’ para asegurar la devolución del dinero en caso de que la pandemia evolucionara desfavorablemente, se prohibiera el público o se cancelara el mundial. Las entradas son nominativas (nombre, apellidos y DNI) y se distribuyen por los asientos de las gradas cumpliendo la distancia de seguridad. Al adquirir el asiento, el programa de reservas anulaba automáticamente los espacios aledaños para que sólo permanezcan juntos los convivientes.

El circuito de Jerez, sin embargo, volvió a acoger el Mundial de Motociclismo a puerta cerrada por segundo año consecutivo los pasados 1 y 2 de mayo.

En el caso de Motorland Aragón, no se han puesto entradas a la venta de MotoGP. Además, este fin de semana el circuito de motocross acogerá el Campeonato de España de Motocross 2021 y no está abierto al público. Tampoco se sabe qué ocurrirá con el Campeonato de España de Superbikes los días 19 y 20 de junio. No obstante, sí parece probable que se proponga un número reducido de público para el Munidal de Turismos en julio, algo que también se decidirá en la Junta de Seguridad esta próxima semana.

Atendiendo a la normativa, actualmente Aragón se encuentra en nivel de alerta 2, donde se establece que para los «grandes eventos» se permiten más de 1.000 personas en un espacio exterior, siempre con autorización previa. También se permite el 50% del aforo en competiciones deportivas.

Un espaldarazo para el turismo

El sector turístico y hostelero confía en que finalmente se permita el acceso a aficionados, lo que supondría un espaldarazo importante en el mes de septiembre para una actividad muy «castigada» durante la pandemia que ha vuelto a sufrir este año la cancelación de citas de referencia como la Semana Santa. No obstante, es la Junta de Seguridad la que debe decidir cómo se articula la llegada de público para mantener la ciudad de Alcañiz segura y con actos controlados.

Los empresarios recuerdan que, si se cumplen las previsiones de vacunación, en septiembre ya habrá recibido la pauta completa más del 70% de los aragoneses.

«Para nosotros sería muy importante que pudieran entrar aficionados al circuito. Toda la actividad se Motorland nos repercute pero cuando los eventos son a puerta cerrada sólo lo nota Alcañiz y 20 kilómetros a la redonda», explica Nieves Ballestero, gerente de la asociación Turismo Bajo Aragón.

La entrada de público generaría actividad sobre todo en las pequeñas casas de turismo rural, donde grupos de amigos y familias se alojan para seguir el campeonato cada año.