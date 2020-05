Se derrumban cuatro casas en el Cantón Curto de Albalate por las fuertes tormentas

Las fuertes tormentas de la última semana han provocado el derrumbe de cuatro fachadas en el Cantón Curto de Albalate del Arzobispo, una zona que tuvo que ser desalojado por riesgo de desprendimientos tras el temporal Gloria en la que estaba actuando el Ayuntamiento

«Estábamos actuando ya en ellas. Nos hubiese gustado tirarlas de forma controlada pero tenemos que agradecer que no haya habido daños porque la zona ya estaba cortada y acordonada», ha explicado la alcaldesa de la localidad, Isabel Arnas. Se trata de cuatro viviendas de las once que estaba previsto tirar en un primer momento. No obstante, debido al desarrollo de los trabajos se ha creído conveniente tirar otra más. «Creíamos que no iba ser necesario porque era una casa que estaba bien, pero estaba asentada en las otras, por lo que al final serán 12 casas las que se tirarán», ha añadido Arnas.

A lo largo de la mañana de este domingo se han retirado los escombros y se ha asegurado la zona. Cabe recordar que varias familias tuvieron que ser desalojadas a principios de año de la manzana del Cantón Curto.

No es el único derrumbe que las tormentas han ocasionado este fin de semana en el territorio. La carretera entre Berge y Alcorisa ha permanecido cortada al tráfico por grandes desprendimientos.