La Atención Primaria del territorio bajoaragonés afronta el verano con una población que se triplica y que permanece de vacaciones por un periodo más largo que antes del covid; atendiendo no solo el covid sino numerosas enfermedades crónicas y urgencias; y con plantillas ya de por sí justas, sin refuerzos a las merecidas vacaciones del personal y muy cansadas después de un duro año y medio de pandemia.

La novedad es que este verano por primera vez se contará en el territorio con residentes de Atención Primaria de otros sectores urbanos de Aragón a los que los médicos de la zona intentarán hacer ver las bondades del trabajo en el medio rural con equipos pequeños y de calidad y con una atención cercana.

Los centros de salud bajoaragoneses al igual que los de otras tantas zonas del medio rural aragonés están haciendo encaje de bolillos para no tener que cerrar consultas, la última opción para los sanitarios aunque advierten que puede que no les quede otra y siempre cruzando los dedos para no contar con ninguna baja en las mermadas plantillas.

Intentan cuadrar como pueden los periodos vacacionales estivales, imprescindibles después del agotamiento por el covid; sin contar con refuerzos de personal y teniendo en cuenta que la población asistencial se multiplica en los pequeños pueblos. Tan solo ayer en Las Parras de Castellote acudieron al médico 15 personas cuando en época invernal no se superarían los cinco o seis pacientes. El jueves, coincidiendo con San Juan, festividad en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, ya se notó la afluencia de muchos segundos residentes.

Las Parras pertenece a la zona básica de salud del Mas de las Matas y su Centro de Salud, el de Mas de las Matas -la localidad más grande-, se queda este viernes sin médico por la jubilación de su facultativo. Sin embargo, en el centro ayer aún no sabían si se va a contar con un sustituto o tendrán que ser sus compañeros los que le suplan.

La jubilación ha modificado el calendario vacacional de la zona de salud del Mas y de que se cubra o no la plaza próximamente dependerá cómo se trabaja en los próximos meses. «Los veranos siempre son complicados por el aumento de cartillas pero a eso le sumamos jubilaciones, plazas sin cubrir y el cansancio que arrastramos… Vamos a intentar por todos los medios no tener que cerrar consultas, un esfuerzo que hacemos por nuestros pacientes», apunta la coordinadora de la zona de salud, Pilar Borraz.

En la zona encaran el verano tan solo con un médico externo para días puntuales o para apoyar guardias para que los médicos MAC no realicen más horas de la cuenta. Un refuerzo que, según confirma Borraz, «se queda corto». «Aquí ya llevamos tiempo con la atención presencial, prácticamente todo se ve en persona salvo las recetas. Hay muchas más patologías además del covid y la atención presencial es fundamental y lo que nos gusta a los médicos, el contacto directo. Muchos vecinos que están viniendo en verano se sorprenden y nos dicen que en sus comunidades de origen no es así», explica Borraz.

Zona de salud de Valderrobres

En la misma línea se encuentra Daniel Ferrer, otro joven del territorio que ha apostado por trabajar en su comarca, el Matarraña. Es el coordinador del Centro de Salud de Valderrobres y médico de Monroyo, Torre de Arcas y Herbés (Castellón). En su zona de salud también cuentan con problemas de personal y entre los propios profesionales se van a cubrir para garantizar la asistencia sanitaria y que todos puedan disfrutar de las vacaciones. «Realizaremos un sobreesfuerzo en semanas concretas pero es una decisión de equipo que pensamos que vale la pena, si estamos para cuidar a nuestros pacientes qué menos que cuidarnos también a nosotros. Los sanitarios tenemos la necesidad de descansar y desconectar porque llevamos una larga temporada con una carga de trabajo muy importante. Hemos tenido que adaptarnos a nuevos escenarios día a día semana tras semana con diagnostico de pacientes covid, seguimiento de contactos, pruebas diagnosticas, vacunación y su organización, cambios de criterio,… muchos extras que se suman a nuestro trabajo diario con el resto de patologías», precisa Ferrer. En su caso, por ejemplo, algunas semanas de agosto cubrirá también la consulta de Ráfales además de sus tres localidades.