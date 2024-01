Se reduce la atención médica en seis pueblos del Mezquín

Seis pueblos del Bajo Aragón han visto reducida la atención médica presencial en sus consultorios con la llegada del nuevo año. Torrevelilla, Belmonte de San José, Foz Calanda y La Ginebrosa pierden un día de consulta y tendrán médico dos días a la semana frente a los tres con los que contaban hasta la semana pasada. Por su parte, en La Cañada de Verich y La Cerollera el consultorio pasa de estar abierto dos días a solo uno. No son los únicos, en noviembre el Centro de Salud de Alcorisa también recortó horas de atención en Molinos, Ejulve, Estercuel, Berge y La Zoma.

Torrevelilla, Belmonte, Cañada de Verich, La Cerollera y Foz Calanda pertenecen al Centro de Salud de Calanda. Tanto la dirección de la zona básica de salud como la de Atención Primaria del sector organizaron primero una reunión con los alcaldes y después con los vecinos en los municipios para dar a conocer los cambios. Según explicaron, en su caso la reorganización se ha llevado a cabo para que los cinco pueblos cuenten siempre con el mismo médico. Las cuatro plazas en la zona básica de Calanda están cubiertas pero no las de refuerzo. Esto ocasionaba que en los últimos meses no siempre pasaba consulta en estos municipios su médico debido a las libranzas tras las guardias y las vacaciones.

En las reuniones se insistió en que si se necesita ir al médico los días sin consulta «se puede acudir al pueblo vecino» en el que haya atención. También que la reducción está prevista hasta el mes de abril, cuando tendrá lugar un concurso de traslados en Primaria.

Asimismo, desde la dirección reclamaron que insistan a las personas que viven en verano en los pueblos para que trasladen sus tarjetas sanitarias (TIS). De esta forma el número total de TIS aumentará y la zona podrá contar con un médico más de apoyo. De hecho, se llegó a asegurar que las personas que no trasladen su tarjeta sanitaria no podrán ser atendidos en el consultorio local.

En las localidades acogen con desagrado el recorte en la atención en su consultorio porque, aunque puedan acudir a otro municipio si lo necesitan, supone tener que moverse en coche. Este desplazamiento no siempre es posible en municipios con una población muy envejecida que en muchos casos no tienen familiares cerca para poderlos trasladar. No obstante, destacan que la reorganización es positiva porque ahora les visitará siempre su médico de cabecera, que ya les conoce. En los últimos meses no siempre era así, lo que suponía un desbarajuste para los pacientes tanto por la falta de confianza con el profesional como porque la atención se alargaba más porque tenían que dar cuenta de sus dolencias previas.

Médico a las ocho de la mañana

En el caso de La Ginebrosa, se queda con dos días de consulta aunque el número de horas es muy similar al anterior. No obstante, uno de los dos días de consulta, el martes, el médico comenzará a pasar cita a las 8 de la mañana, una hora que consideran muy temprana y que hasta ahora no es habitual.