Los vecinos de Estercuel, Molinos, Ejulve, Berge y La Zoma pierden varios días de atención médica

El centro de Salud de Alcorisa perdió un médico el pasado mes de noviembre, una cuestión que todavía no ha podido resolverse y que ha terminado por generar cambios en los días de atención de varios de los consultorios que dependen de este centro, concretamente de los de Molinos, Ejulve, Esterculel, Berge y La Zoma.

La reorganización supone que los médicos que pasan consulta en los consultorios de los pueblos más pequeños reduzcan los días de atención para pasar consulta en el centro de Salud de Alcorisa, la localidad con mayor población de la zona. Así, Molinos, Ejulve y Estercuel pasan de tener atención cinco días a la semana a pasar consulta tres, La Zoma pasará de tener atención una vez por semana a una vez cada 15 días y por último el consultorio de Berge perderá la atención los viernes para que el médico pueda cubrir las libranzas de los compañeros que pasan consulta el fin de semana anterior en el centro de Salud de Alcorisa.

Por el contrario, La Mata de los Olmos mantiene su atención tres días a la semana y Gargallo, Crivillén y Los Olmos mantienen las consultas abiertas dos días a la semana como hasta ahora.

La pasada semana la Directora de Atención Primaria del Área de Salud de Alcañiz, Marcela Amestoy, y la directora de Enfermería de Primaria, Loles Llorens se reunieron con los alcaldes de los municipios con los consultorios afectados para comentarles esta nueva estructuración de la atención primaria. Amestoy aseguró en declaraciones para La Comarca que se trata de una «pequeña reorganización» para cumplir con el decreto 59/1997 del Gobierno de Aragón, que regula el número de facultativos que atienden un determinado número de tarjetas sanitarias, en el caso de Alcorisa en torno a las 1.400.

En este sentido, Amestoy asegura que el resto de municipios también continúan con la atención que les corresponde cubierta y que en caso de encontrarse el consultorio de la localidad cerrado pueden recibir atención médica en Alcorisa o en Alcañiz. «Se trata de poder ofrecer una atención continuada y garantizar que los pacientes siempre sean atendidos por el mismo médico«, concluye la directora, quien además asegura que, en cuanto pueda cubrirse la plaza, se recuperará la organización normal.

Una plaza sin cobertura

Fuentes del Centro de Salud comentan que el médico renunció a su plaza al encontrar otro trabajo y que todavía no se ha resuelto la baja. Desde la DGA confirman que la plaza todavía no ha podido ser cubierta porque no hay facultativos disponibles en las bolsas de trabajo. Además, recalcan que se trata de un problema que no solo afecta a Aragón, sino que se repite por toda España.

En Alcorisa, aseguran que ellos mismos, por iniciativa propia, han estado movilizándose para intentar encontrar un médico de alguna otra comunidad autónoma que cubra la plaza, pero que por lo momento aún no han conseguido encontrar a nadie. Añaden que se trata de una plaza de mañanas con horario de atención de lunes a viernes y, aunque a priori no debería ser de difícil cobertura, entienden que la atención rural no es la más atractiva para todos los médicos.

Una problemática recurrente

Además, desde el centro de Salud confirman que la falta de médico se ha convertido en un problema recurrente y que por ello los facultativos están acostumbrados a tener que readaptar la atención. Ya durante el pasado verano se vieron obligados a reducir las horas de atención de los consultorios para garantizar la atención durante los meses en los que los pueblos cuentan con una mayor atención.