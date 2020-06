El sector sanitario de Alcañiz tan solo ha conseguido cubrir una de las 11 plazas de Medicina de Familia y dos de las seis de enfermería que se ofertaban para reforzar la Atención Primaria en su nuevo papel clave en la detección y freno del coronavirus. Tan solo se incorporará una facultativa como MAC al Centro de Salud de Alcorisa y quedan libres los diez puestos restantes: Alcañiz (3), Cantavieja (2), Caspe (1), Híjar (1), Valderrobres (1), Muniesa (1) y una plaza MAC de sector.

Una situación que podría causar problemas en algunos centros de salud del territorio ya que al otorgar a la Primaria el papel de «rastreador» del coronavirus es necesario contar con estos refuerzos porque conlleva un control diario durante 14 días. En plena pandemia, cuando se detectaba un caso, se controlaba a la persona pero no había contactos directos al estar en confinamiento. Ahora, al aumentar cada vez más los contactos, si sale un positivo se deben aislar a todos sus contactos en los dos días previos.

La situación de las plazas ofertadas en el resto de Aragón no es mejor ya que no se ha llegado a ocupar ni un tercio de los puestos ofertados. Tan solo 38 profesionales se han inscrito y han ocupado una de las 125 plazas de Medicina de Familia que ofertaba la consejería de Sanidad para reforzar los equipos de Atención Primaria. No todas eran plazas nuevas. De las 125 plazas de Medicina, 73 son adicionales a las plazas estructurales existentes en las plantillas y las 52 restantes son vacantes de sector por cubrir, muchas de ellas desde hace años. 11 son del sector sanitario de Alcañiz: seis son vacantes sin cubrir -algunas llevan años sin titular- y cinco nuevas.



No obstante, al ser preguntado en rueda de prensa, el director general de Salud Pública, Francis Falo, ha puntualizado que estas plazas se han ofertado a los médicos residentes que han terminado la especialidad este año pero que ahora se abrirá la convocatoria a los facultativos que están en bolsa, donde hay personas inscritas. «Tenemos un problema histórico de falta de especialistas que viene del periodo 2011-2018 que estamos intentado solucionar pero todo lleva su tiempo. No obstante, insisto que no solo hay médicos, también otros profesionales y se han contratado enfermeras para reforzar la detección del coronavirus», dijo Falo.

Precisamente, las plazas de Enfermería para especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria que ofrecía el Salud y que fueron adjudicadas el lunes tampoco corrieron mejor suerte. De las 106 plazas para todo Aragón se cubrieron 41, menos de la mitad.

Condena a DGA por los EPIs

En cuanto a la polémica de la falta de EPIs, el Juzgado de lo Social de Teruel ha condenado al Gobierno de Aragón por no facilitar equipos de protección adecuados a los sanitarios. Una sentencia en el pleito planteado por FASAMET contra la DGA, el Salud y el IASS en materia de prevención de riesgos laborales que el ejecutivo autonómico ya ha adelantado que recurrirá.

La juez declara que las administraciones demandadas han vulnerado los derechos de los trabajadores públicos de la provincia de Teruel en materia de prevención de riesgos laborales poniendo en «riesgo grave su vida, integridad física y salud y lesionando su derecho a la integridad física y a la protección de la salud». Por ello, condena a las citadas administraciones demandadas al restablecimiento de los derechos vulnerados y a proporcionar a los empleados públicos sanitarios, en todos los centros públicos, concertados y privados intervenidos, dirigidos o coordinados de la provincia los equipos de protección individual adecuados por riesgo de exposición ante el Covid-19. Tanto en el momento que disponga de ellos y a reponerlos cuando sea necesario.

Fallece un menor por coronavirus

En cuanto a la situación sanitaria, este jueves se conoció en la rueda de prensa semanal sobre la situación sanitaria de Aragón que un niño menor de 10 años que sufría patologías previas ha fallecido en los últimos días en la comunidad a consecuencia del coronavirus. Según ha explicado en rueda de prensa el director general de Salud Pública, hasta hace unas semanas, Aragón era una comunidad en la que no se había registrado ningún fallecido por covid-19 menor de 40 años, pero esa situación ha cambiado al registrarse la muerte de un niño entre el 18 y el 24 de mayo según precisó Falo cuando explicaba las estadísticas de fallecidos y contagios en Aragón.

En cuanto a los datos generales, la tendencia sigue a la baja, especialmente entre la mortalidad. Ya solo hay seis pacientes en la UCI y el impacto en el sistema es cada vez mayor.

Los brotes ahora, «como es lógico con la desescalada», se están produciendo en los centros de trabajo. Ya se han detectado 11 casos de los que ocho aún permanecen activos y tres ya se han cerrado. En cuanto a las residencias, donde llegó a haber 121 centros con Covid, en estos momentos 93 ya están limpias y solo hay brotes abiertos en menos de una veintena.